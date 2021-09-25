Выборы в Германии: лидер "зеленых" обещает заблокировать "Северный поток-2"

25 сентября 2021 , 20:24
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Источник:

Der Tagesspiegel

Лидер "зеленых" Анналена Бербок накануне выборов в Германии пообещала не допустить запуска газопровода "Северный поток-2". В то же время это произойдет только при условии, если она войдет в состав нового правительства.

Политик подчеркнула, что нельзя доверять заверениям официальной Москвы. Речь идет о сохранении транзита газа через Украину после запуска скандального газопровода.

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Я бы их (разрешения на запуск "Северного потока-2", – 24 канал) не выдала,
– подчеркнула Бербок.

"Северный поток-2": последние новости

  • "Газпром" еще 10 сентября объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Кремль хвастался, что его могут запустить уже в ближайшие дни.
  • В то же время России не удалось реализовать планы. Сначала "Северный поток-2" должен пройти сертификацию. Она продлится минимум 2 месяца.
  • Более 40 европарламентариев заявили о необходимости расследовать деятельность "Газпрома". Инициатором стал депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.
  • "Газпром" обвинили в манипуляциях и нарушении правил конкуренции ЕС.
  • Из-за проблемы "Северного потока-2" президент Владимир Зеленский создал рабочую группу. Ее целью будет наработка предложений по нейтрализации рисков в сфере энергетики.
  • Участие в процедуре сертификации газопровода "Северный поток-2" разрешили принять Польше. Польская газовая госкомпания PGNiG объявила об этом на 22 сентября.
Автор: Мар'яна Бекало