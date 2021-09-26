Выборы в Германии: предполагаемого преемника Меркель поймали на нарушении при голосовании

Кандидат в канцлеры от партии ХДС/ХСС Армин Лашет попал в неприятную ситуацию во время выборов. Политик неправильно сложил бюллетень, поэтому было хорошо видно, за кого именно он отдал свой голос.

Немецкое законодательство рассматривает это не как невнимательность, а как нарушение тайны голосования.

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Лашет проголосовал утром в Аахене

Лашет голосовал еще утром 26 сентября на своем избирательном округе в Аахене. Местные СМИ сразу опубликовали фото потенциального канцлера и его бюллетеня. Таким образом, избирательная комиссия могла просто отклонить голос Лашета – как недействительный.

Голос Лашета не признают недействительным

Однако журналисты уже поинтересовались мнением федерального офицера. Ответ однозначен: ни одной попытки повлиять на результаты выборов не было, ведь вполне понятно, что Лашет голосовал за свою партию. В избирательных комиссиях объяснили, что, если бюллетень уже оказался в урне, то голос отменить невозможно.



Лашет неправильно сложил бюллетень / Фото из твитера Бенджамина Альвареза

После этих выборов Ангела Меркель прощается с должностью канцлера. В сентябре она в последний раз выступила в Бундестаге, а затем отправилась в прощальную поездку по стране.

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