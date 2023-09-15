Каждому "светит" по 10 лет: кто из коллаборантов помогал оккупантам в организации "выборов"

Формальная часть псевдовыборов на оккупированных территориях Украины подошла к логическому завершению. Рашисты нарисовали якобы огромную явку и сформировали так называемые "народные советы", которые будут состоять в основном из местных предателей. Однако ответ на главный вопрос: кто будет возглавлять "республики", а также захваченные части Запорожской и Херсонской областей, остается открытым.

Проведение "выборов" на аннексированных украинских территориях может считаться политическим фарсом, поскольку в этом процессе не было даже имитации в демократию. Прежде всего следует подчеркнуть, что сам факт создания местных властей ничтожен с точки зрения международных законов. Во-вторых, понятно, что никаких пожеланий местных жителей результаты псевдоголосования отнюдь не отражают. Впрочем, оккупантов подобные нюансы совсем не интересовали. Какими будут последствия этих "выборов", кто участвовал в их организации, а также почему Путин менял российские законы для их проведения, читайте в материале 24 Канала.

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"Выборы" – способ показать лояльность местного населения

Совершенно ясно, что единственной целью "выборов" была попытка политической интеграции оккупированных земель в "русский мир". Кроме того, бункерному фюреру крайне важно было показать "Ванькам" из забытых богом рашистских поселков, что жители недавно аннексированных регионов якобы "очень поддерживают Россию". Мол, 105% херсонцев и 110% запорожцев очень благодарны Путину за возможность отделения от Киева, а значит, десятки тысяч россиян умирали не зря. Параллельно с этим "выборы" помогают Москве "привязать" население к себе, ведь захватчики будут продвигать нарратив о том, что каждый проголосовавший отныне будет восприниматься Украиной как предатель со всеми последствиями. Именно для этого россияне и проводили рейды, во время которых вооруженные солдаты буквально заставляли людей участвовать в этом цирковом спектакле.

Эффект от подобных манипуляций вполне ощутим, поскольку в условиях тотальной пропаганды, отсутствия единой и четкой позиции со стороны украинских чиновников, многие люди действительно могут опасаться уголовной ответственности за поставленную в бюллетене галочку. Впрочем, понятно, что правоохранительные органы не будут автоматически приравнять участие в голосовании и получение российского паспорта к государственной измене.

Каждый случай будет рассматриваться отдельно. Если человек добровольно бежал за аусвайсом, агитировал за какие-то партии и всячески помогал оккупантам, он рано или поздно предстанет перед судом, однако тех, для кого книжечка с двуглавым орлом означала возможность выжить, иначе они не имели бы доступа к медицинским услугам, кто голосовал в прямом смысле под дулами автомата, никто не будет обвинять в совершении правонарушений,

– подчеркнули источники 24 Канала в украинских спецслужбах.

Что же касается того, стоит ли жителям оккупированных территорий ожидать каких-либо изменений после фейковых голосований, то здесь ответ очевиден. Какие бы "народные советы", "парламенты" или "сенаты" не создавали рашисты в подконтрольных им городах, какие бы "выборы" они ни проводили, все равно никто из местных "чиновников" не будет решать никаких вопросов без разрешения из Москвы.

Захватчики продолжат разграблять Юг, уничтожать предприятия на Донбассе, и пытаться удержать все эти территории военным путем, будут проводить там принудительную мобилизацию и вообще будут делать все, что сочтут нужным, вплоть до момента деоккупации регионов. Все же получившие должности "депутатов" являются исключительно подконтрольными Кремлю персонажами, которые будут поддерживать любую спущенную сверху инициативу, даже если им скажут проголосовать за ядерную бомбардировку Россией собственных городов. Так что хоть каких-то улучшений после "выборов" ожидать жители временно неподконтрольных Киеву частей Донбасса, Херсонщины и Запорожья никак не могут. А вот ухудшение обязательно наступит. По меньшей мере за счет мобилизации с отловом мужчин на улицах и отправкой их на фронт в качестве "пушечного мяса".

Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо на грани выживания

Согласно российским законам, в "день единого голосования" должны пройти и выборы руководителей террористических "республик", а также частей Запорожской и Херсонской областей. И фактически единственное, о чем следует знать всем – так это то, что Путин побоялся запускать эти процессы.

Несмотря на тот факт, что оккупанты были способны целиком и полностью нарисовать любые результаты на любых "выборах" на временно захваченных ими территориях, бункерный фюрер не стал рисковать и решил изменить правила игры. Следовательно, "лидеров" недавно аннексированных регионов будут "избирать" местные "депутаты" среди того перечня кандидатов, который им предоставит российский президент.

На самом деле это свидетельствует о том, что позиции Пушилина, Пасечника, Сальдо и Балицкого в некоторой степени шаткие, а в Москве еще нет четкого и единого понимания, кто именно должен занять "должности" смотрящих за пока еще оккупированными территориями. Вопрос же кандидатур играет здесь важную роль, ведь "председатели областей" участвуют в перераспределении огромных финансовых потоков, должны быть максимально лояльными и подконтрольными.

При этом все четверо коллаборантов так или иначе украли немало денег, не положив все в общую кассу. Они в определенной степени поддерживали Пригожина и "вагнеровцев" с их бунтами, а также в принципе не являются популярными фигурами в своих регионах. Пушилина, например, подавляющее большинство жителей оккупированной Донецкой области откровенно презирает. Мол, никудышный аферист пришел к успеху, но кроме громких обещаний никаких реальных действий от него никто так и не увидел. Едва ли не все, кто считает себя гражданами "ДНР"/России, выражали немалые надежды на то, что после аннексии Путин едва ли не будет лично наводить порядок в их городах, а главаря террористов посадят за коррупцию.

Тем не менее стоит отметить, что у Пушилина действительно есть все шансы договориться о своем "переизбрании". По крайней мере, постоянные визиты в Донецк таких персоналий, как Сергей Кириенко, свидетельствуют о том, что в Кремле есть определенная группа, которая заинтересована в том, чтобы МММщик продолжал находиться на должности. Запорожский и херсонский гауляйтеры также имеют определенную поддержку со стороны Москвы, но далеко не такую мощную. Например, у них нет совместного бизнеса с тем же Кириенко, а также они не проводят столь масштабных проектов для хищений типа "восстановления Мариуполя" или строительства канала "Дон – Донбасс".

Для луганского террориста ситуация более плачевная. После убийственного аттракциона в барбершопе он потерял одного из своих приближенных приспешников, отвечавшего за силовые вопросы. Первоначально Игоря Корнета, находящегося в состоянии кота Шредингера, по-тихому заменили экс-главой МВД России в Оренбургской области. Теперь по этой же схеме могут отправить в ротацию к Кобзону или Плотницкому и самого Пасечника. Впрочем, неплохие шансы на аналогичное окончание жизни в ближайшее время имеют все четыре предателя, а смогут ли они договориться с кремлевским диктатором, пока трудно спрогнозировать. В любом случае, момент проведения "выборов" для главарей оккупационных администраций означает приближение к решающему моменту, ведь в случае замены перед ними встанет вопрос банального выживания.

Никто не забыт

А вот для многих фанатов России, проживающих в оккупированных городах, выборы – это возможность выслужиться перед гауляйтерами и кураторами, способ подзаработать и хотя бы попытаться пробиться в местные элиты. Многие коллаборанты буквально боролись за возможность подзаработать и выслужиться перед рашистами путем своей помощи в организации "голосования".

Думая, что "Россия здесь навсегда", они предлагали захватчикам себя в качестве членов комиссий или наблюдателей, волонтеров-агитаторов или тех, кто составляет списки "избирателей". Списки тех, кто примет участие в организации псевдодемократического процесса, начали формироваться еще в марте 2023 года. Впоследствии, когда Силы Обороны Украины продемонстрировали успехи на фронте, некоторые изменники отказались от помощи захватчикам из-за опасений деоккупации региона и наступления ответственности за сотрудничество с россиянами. Впрочем, рашисты гарантировали почти каждому участнику процесса абсолютную анонимность, уверяя в том, что никто не узнает об их помощи Москве, а их труд будет щедро оценен.

Тем не менее информацию о каждом, кто считал бюллетени, наблюдал за "выборами", носил урны для досрочного "голосования", российские оккупанты скрыть не смогли. Да и не очень пробовали. Представители украинских спецслужб имеют полные списки причастных к псевдовыборам как среди жителей оккупированных территорий, так и среди настоящих российских граждан.

Ни для кого не секрет, что, например, Юлия Ковтун из города Старобельск (российский паспорт №6023197967, выданный в Ростовской области 18.06.1983 года, проживает на улице Горького, 72/2) была членом участковой избирательной комиссии №418.



Украинским правоохранителям известны фамилии всех, кто помогал рашистам проводить псевдовыборы / Скриншот из списков организаторов "выборов" на оккупированных территориях

Известно также и об измене "журналиста" Никиты Серикова (паспорт №6020874197, проживает в Луганске на улице Матросова, д.4), который числился резервным членом на участке №72.



Никита Сериков и другие представители "бессмертного" полка предателей / Скриншот из списков организаторов "выборов" на оккупированных территориях

10 лет с конфискацией имущества также "светит" Анне Берховой (паспорт №601911660, фактически проживает по адресу: Луганск, квартал Пролетариата Донбасса, дом 14, квартира 17). Она являлась членом территориальной комиссии в Ленинском районе "столицы" "ЛНР".



Никто из коллаборантов не будет забыт / Скриншот из списков организаторов "выборов" на оккупированных территориях

На тот же срок поедет за решетку после суда и Наталья Тимофеенко (паспорт 602 336 78 51, проживает в поселке городского типа Новоайдар, квартал Мира, дом 21, квартира 16).

Словом, все обещания рашистов хотя бы попытаться скрыть преступления своих приспешников с оккупированных территорий оказались полным фейком. Самим предателям рано или поздно придется или бежать в Россию и молиться, чтобы ответственность за совершенное не догнала их на просторах болот, или планировать какие-то объяснения своих действий для момента освобождения территорий Украиной. Впрочем, поскольку все их намерения коллаборации с врагом были задокументированы, "объяснения" вряд ли смогут удовлетворить кого-то.