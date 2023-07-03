Сражается и на другом фронте: почему Путину важны "выборы" на оккупированных территориях
Владимир Путин намерен провести так называемые "выборы" на оккупированных территориях в Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях. Ранее дата голосования была назначена на 10 сентября, однако она может измениться.
Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что российский диктатор пытается соблюдать правила приличия и стремится, чтобы его кто-нибудь поддержал в мире. И достичь этого он пытается любым способом. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Хочет быть порядочным человеком
Путин хоть и является диктатором, не желает становиться похожим, в частности, на лидера Северной Кореи, которому все равно, как к нему относятся в мире.
В то же время, у российского диктатора другая позиция – он хочет, чтобы его хоть кто-то где-то поддерживал. Однако есть страны, которые относятся к нему более или менее снисходительно.
Бразилия выражает симпатии, Китай относится лояльно, семерка лидеров африканских стран приехала к нему. Также Латинская Америка и Азиатские страны поддерживают Путина. Все это свидетельствует о том, что ему важно, чтобы его считали приличным человеком,
– подчеркнул оппозиционный журналист.
Именно поэтому он пытается соблюдать какие-то приличия и проводит "выборы" на временно оккупированных территориях.
Оппозиционный журналист рассказал, зачем Путину проводить "выборы" на оккупированных территориях: смотрите видео
Тормозит поддержку Украины
Наверное, кто-то в мире даже признает эти "выборы", ведь не секрет, что Россия подкупает западных политиков, экспертов и журналистов. Какие-то итальянские или немецкие политики одобрят их. А в западной печати будут публиковаться материалы в поддержку этих фейковых "выборов".
Но это будет тормозить поддержку Украины со стороны западных стран. Сторонники Путина будут говорить, что якобы прошли "законные выборы" и Россия на оккупированных территориях якобы "законно присутствует",
– подчеркнул Игорь Яковенко.
Путин по-прежнему воюет не только на фронте в Украине, но и на информационном. Так, он терпит поражение и на этом фронте, но продолжает воевать.
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Больше о фейковых выборах на временно оккупированных Россией территориях
- ЦИК России 15 июня принял решение провести так называемые выборы на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей 10 сентября. С инициативой провести фейковые выборы обратились гауляйтеры временно оккупированных областей.
- Однако 3 июля глава ЦИК страны-агрессора Элла Памфилова встретилась с Путиным и сообщила, что дату проведения выборов могут перенести. Это вроде бы связано с возможными "непредвиденными обстоятельствами". Мол, на оккупированных территориях "ситуация сложная", однако все же возможно провести голосование при соблюдении "определенных условий".