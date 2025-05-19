Уже есть опыт во время войны: как на Украину могут повлиять выборы в Польше

В Польше состоялся первый тур президентский выборов. Известно, что наибольшее количество голосов получил мэр Варшавы Рафал Тшасковский. На втором месте директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий. Сейчас сложно спрогнозировать, какой будет политика государства относительно Украины в случае победы кого-то из кандидатов.

Во время полномасштабной войны у Украины уже есть опыт, когда правительством Польши руководили разные силы. Это 24 Каналу отметил политолог Олег Постернак.

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Могут ли быть изменения в поддержке Украины

Олег Постернак отметил, что Польша – это парламентско-президентская республика. Роль президента в процессах определения внешнеполитического курса важна, но не он один определяет стратегические направления такой политики.

В Украине в период полномасштабной войны есть опыт, когда президентом и польским правительством руководила правоконсервативная партия "Право и справедливость". Есть опыт, когда правительством руководила либеральная коалиция во главе с "Гражданской коалицией" Дональда Туска. Особых критических системных изменений по поддержке Украины я не заметил,

– подчеркнул он.

Единственное, что правительство действующего премьер-министра Польши Дональда Туска значительно уменьшило пакеты военной помощи Украине. Это связано со стремлением поляков перенаправить ресурсы на свою обороноспособность. Во времена правительства Матеуша Моравецкого польские пакеты военной помощи были одними из крупнейших на первом этапе полномасштабной войны.

Как может сложиться дальше относительно Украины – спрогнозировать трудно. Даже потому, что избирательная риторика – это одна история. Дела после избрания президента Польши могут быть другими.

Какие шансы на победу у обоих кандидатов

Первый тур завершился победой проевропейского Рафала Тшасковского, мэра Варшавы, который баллотируется уже второй раз. Он набрал 31,36%. Однако, по мнению политолога, консерватор Кароль Навроцкий, который строит свою кампанию на антиукраинских исторических претензиях, также имеет шансы победить. В первом туре он получил 29,54%.

Дело в том, что с антиукраинским кандидатом Славомиром Менценом, который набрал 14,81%, у них очень похожий электорат. В случае второго тура большинство избирателей этого кандидата могут тяготеть к Навроцкому.

Некоторые аналитики уже успели зафиксировать, что именно Тшасковский выиграет эти президентские выборы во втором туре. Я бы так далеко не заходил бы. Потому что электоральная статистика и математика свидетельствует о том, что у Навроцкого есть значительные шансы победить Тшасковского,

– предположил Олег Постернак.

По его словам, значительное влияние будет иметь недовольство поляков политикой правительства Туска, соратника Тшасковского. После последних парламентских выборов определенные правительственные просчеты будут накладываться на потенциальные шансы Тшасковского выиграть президентские выборы в Польше.