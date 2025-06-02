Может ли победа Навроцкого на выборах повлиять на Украину

В воскресенье, 1 июня, в Польше состоялся второй тур выборов президента. Победу одержал Кароль Навроцкий. Многие волнуются, как это повлияет на отношения государства с Украиной. Однако часто лидеры после избрания на должность корректируют свою позицию.

Есть вероятность, что избрание что избрание Кароля Навроцкого может плохо повлиять на процесс вступления Украины в НАТО, однако еще очень рано говорить, в какой ситуации окажется наше государство. Такое мнение 24 Канала озвучил политолог, президент Аналитического центра "Политика" Олег Лисный.

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"С одними лозунгами идут в президенты, а потом корректируют свою позицию. У нас есть общий враг, который может подкорректировать ее со временем. Однако это не очень приятно для наших стремлений в НАТО. Но посмотрим. Это сделал польский народ. Мы должны уважать его выбор. Это они выбирали для себя президента. Мы нигде не вмешиваемся", – подчеркнул он.

Украинский вопрос действительно был и есть очень важным. Потому что это неотъемлемый элемент польской политики. Как правило, к таким темам обращаются, когда не могут закрыть серьезные темы внутри.

Известно, что Кароль Навроцкий победил, получив 50,89% голосов. Рафал Тшасковский получил 49,11% голов, проиграв оппоненту меньше чем процент. По словам политолога, очень малый разрыв показывает, что польское общество поляризовано. Логика процесса свидетельствует о вероятных досрочных парламентских выборах.

Польшу будет бросать сейчас из стороны в сторону. Будет ли эта страна для нас надежным партнером? Будем надеяться на то, что у нас общий враг. И ничего так не объединяет, как общий враг. Сейчас я все-таки дождался бы того момента, когда от лозунгов перейдут к каким-то делам. Тогда сможем анализировать, в какой ситуации мы оказались,

– сказал президент Аналитического центра "Политика".

Напомним, утром 2 июня ЦИК официально объявила Навроцкого победителем выборов президента Польши. Явка во втором туре президентских выборов составила 71,63%.