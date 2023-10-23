Путин хочет органическую победу: почему в России так волнуются из-за выборов президента

Весной 2024 года в России должны пройти президентские выборы. В стране-агрессоре уже начинают волноваться по этому поводу. Но Владимир Путин просто хотел бы увидеть органическую победу.

Об этом 24 Каналу заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что об этом говорят российские журналисты.

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"Нарисованную (победу видеть – 24 Канал) он уже устал. 90 – 95% – это уже неинтересно", – сказал Ступак.

В России хотят повторить историю, которая была в 2014 году. Тогда страна-агрессор аннексировала украинский Крым, и россияне от этого были "в экстазе".

Экс-сотрудник СБУ предполагает, что, когда враг затевал полномасштабную войну, он рассчитывал, что к началу выборов президента России оккупанты уже будут условно в районе Чопа. И, мол, на выборах это будет такая "победа", что рейтинг Путина станет почти 98 – 99%.

Надо показывать, что Путин "сильный", а он не сильный. Его окружение своими заявлениями "нет альтернативы Путину" – вы просто не смотрели,

– считает экс-сотрудник СБУ.

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