"Собиратель" земель, – Яковенко предположил, какой будет предвыборная кампания Путина

В марте 2024 года в России состоятся так называемые "выборы" президента. Кремлевский диктатор Владимир Путин во время предвыборной кампании не будет делать акцент на войны против Украины.

В первую очередь Путин будет рассказывать своим гражданам об оккупированных территориях Украины, о якобы "возвращении земель" и "расширении России". Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Путин будет кичиться"

Игорь Яковенко убежден, что о боевых действиях Путин говорить не будет, ведь сейчас российским оккупантам нечем похвастаться. Враг пытается захватить Авдеевку, чтобы показать это как победу, но безуспешно.

Путин может рассказывать россиянам, что якобы страна "воюет с НАТО", она "окружена врагами", но все равно якобы "процветает". Также он хочет показать своим гражданам, что он совершал хоть какие-то международные визиты, поэтому его якобы "уважают".

Кроме всего прочего, основная тема – это не война, а "присоединение" новых территорий. Он будет кичиться тем, что "Россия обрастает землями", а он – "собиратель" земель,

– считает оппозиционер.

В то же время Путин не будет масштабно готовиться к "выборам", пытаться понравиться россиянам, подкупить их. Понятно, что результаты будут на 100% подделаны.

"Выборы" в России: главное