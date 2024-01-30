Не отвечает конституции, – экс-работник КГБ сказал, почему Путин отказался от дебатов
Сейчас все обсуждают, что кремлевский диктатор Владимир Путин отказался участвовать в дебатах накануне президентских "выборов" в России. Однако на самом деле он никогда не участвовал в них.
Это 24 Каналу заметил экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Путин не считает себя таким кандидатом, как и все, что не соответствует российской конституции и избирательному кодексу.
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Нарушает ли Путин конституцию
Сергей Жирнов отметил, что Путин считает, что если он действующий президент, то не является таким кандидатом, как все остальные. Когда журналисты спросили у спикера Кремля Дмитрия Пескова, почему Путин не участвует в дебатах, он очень удивился и ответил, что у президента много дел.
Путин никогда не участвовал ни в каких дебатах. Он считает, что президент – это особый человек. Это не соответствует конституции, избирательному кодексу. Потому что он такой же кандидат, как все остальные. Но судя по той законодательной базе, которая у меня осталась в голове, у кандидатов нет обязательства участвовать в дебатах. Это их право,
– объяснил он.
Депутаты госдумы теоретически могли бы внести поправки в избирательный кодекс о том, что кандидаты должны участвовать в дебатах. Однако они не осмеливаются, а Путину все равно на них.
"Если бы все остальные кандидаты, допустим, собрались и сказали на каких-то дебатах, что Путин боится выходить на дебаты, поэтому никогда не приходит на них потому что он трус. Тогда это могло бы когда-нибудь заставить Путина прийти на дебаты", – добавил экс-работник КГБ.
"Выборы" президента в России: главное
- Псевдовыборы президента в России запланированы на 15 – 17 марта 2024 года. О своем намерении баллотироваться Владимир Путин официально объявил 8 декабря 2023 года. "Выборы" будут проходить не только на территории страны-агрессорки. Российская ЦИК заявила о проведении так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины.
- Центральная избирательная комиссия России 29 января зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты России. В РосСМИ отметили, что из 60 тысяч подписей за выдвижение Путина, проверенных комиссией, недействительными признано 0,15% при возможных 5% отклонения.
- В британской разведке отметили, какая главная задача у Путина к президентским "выборам". Развертывание Россией войны в Украине и сокращение расходов на ЖКХ вызвали массовые отключения тепла и электричества на территории страны-агрессора. Диктатору нужно решить эту проблему.