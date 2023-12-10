Раньше Путину предлагали сделать акцент на "достижениях" России вне войны, но он выбрал другую стратегию, которая имеет для него определенные угрозы. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

Читайте также Путин официально объявил, что идет в президенты

В центре предвыборной кампании – война

Андрей Пионтковский отметил, что первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко предлагал диктатору взять в центр концепции "достижения" России, что страна-агрессор якобы "преодолела все трудности", а войну поставить на второй план. Однако Путин резко отказался от этой идеи.

Путин резко изменил эту концепцию. Всех удивило, что не было заявления о выборах на выставке достижений России. Он сделал это в максимально военной обстановке. Центральная задача – интеграция новых областей Украины (оккупация – 24 Канал). Он в центре предвыборной кампании ставит войну. Это очень рискованный шаг,

– сказал он.

Сейчас против Путина все больше настроены матери и жены мобилизованных, которые вообще считаются его главными поклонницами. Эти российские женщины поддерживают убийства украинцев, но больше не хотят, чтобы их мужчины воевали. Эти так называемые "протесты" опасны для диктатора.

"Протесты" женщин оккупантов: главное