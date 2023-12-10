Раніше Путіну пропонували зробити акцент на "досягненнях" Росії поза війною, але він обрав іншу стратегію, яка має для нього певні загрози. Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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У центрі передвиборчої кампанії – війна

Андрій Піонтковський зазначив, що перший заступник керівника адміністрації Путіна Сєргєй Кірієнко пропонував диктатору взяти у центр концепції "досягнення" Росії, що країна-агресорка нібито "подолала усі труднощі", а війну поставити на другий план. Однак Путін різко відмовився від цієї ідеї.

Путін різко змінив цю концепцію. Всіх здивувало, що не було заяви про вибори на виставці досягнень Росії. Він зробив це у максимально воєнній обстановці. Центральне завдання – інтеграція нових областей України (окупація – 24 Канал). Він у центр передвиборчої кампанії ставить війну. Це дуже ризикований крок,

– сказав він.

Зараз проти Путіна все більше налаштовані матері та дружини мобілізованих, які взагалі вважаються його головними шанувальницями. Ці російські жінки підтримують вбивства українців, але більше не хочуть, щоб їхні чоловіки воювали. Ці так звані "протести" небезпечні для диктатора.

"Протести" жінок окупантів: головне