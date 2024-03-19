"Мертвые вставали, люди выходили из комы": политтехнолог об абсурдности "выборов Путина"
В России 17 марта завершились президентские "выборы". Их результаты были известны заранее, поэтому никто не удивился, что победителем в пятый раз стал Владимир Путин. Более того, российские власти уже отчитались о якобы рекордной явке.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что во время псевдовыборов россияне провели очередной трюк. Он касается количества людей, которые пришли на участки.
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Что не так с явкой на выборах
Российские власти почему-то решили сделать результаты явки на оккупированных территориях выше, чем в самой России. Например, так было в части Запорожской и Херсонской областей. Там количество избирателей оказалось больше, чем в среднем по всей России. В аннексированном Крыму такая же ситуация.
То есть они показали, что все якобы так радовались, что побежали голосовать за Путина. А в Чечне Рамзан Кадыров "нарисовал" явку почти 98%, то есть там мертвые вставали, люди выходили из комы, выбрасывали костыли и бежали на избирательные участки голосовать за Путина,
– отметил политтехнолог.
Такого абсурда мир уже давно не видел. Но сейчас надо внимательно следить за тем, кто поздравит российского диктатора с переизбранием. Поэтому задача Украины – поставить вопрос о признании Путина президентом, особенно стоит обратить внимание на "голосование" на оккупированных территориях. Когда кто-то приветствует главу Кремля с переизбранием, то тем самым признает их российскими.
Надо проводить информационную работу, чтобы о Путине везде писали, как и об Александре Лукашенко – с приставкой "незаконно избранный президент". Это прежде всего станет серьезным ударом по самолюбию российского диктатора.
В России состоялись "выборы": актуальные новости
- Все избирательные участки уже завершили свою работу. Официально результаты "голосования" обнародуют 21 марта, но данные экзитполов уже подтверждают "победу" Путина. За него якобы проголосовали более 87% избирателей. Явка составила 77%, что также называют рекордом в истории России.
- Владимира Путина уже поздравляют с "победой". В частности это сделали лидеры Китая и Северной Кореи. Также диктатора поздравили президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и еще нескольких других стран, которые связаны с Путиным. Глава Венесуэлы цинично назвал избирательный процесс в России "безупречным и демократическим".
- В ЕС также отреагировали на псевдоголосование. Там отметили, что оно не было ни честными, ни свободными и вспомнили о запугивании и репрессиях, которые имели место на оккупированных территориях. Европейские политики отметили, что конкурентов Путина не допустили к выборам, а свободы слова в России нет совсем.