"Мертвые вставали, люди выходили из комы": политтехнолог об абсурдности "выборов Путина"

В России 17 марта завершились президентские "выборы". Их результаты были известны заранее, поэтому никто не удивился, что победителем в пятый раз стал Владимир Путин. Более того, российские власти уже отчитались о якобы рекордной явке.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что во время псевдовыборов россияне провели очередной трюк. Он касается количества людей, которые пришли на участки.

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Что не так с явкой на выборах

Российские власти почему-то решили сделать результаты явки на оккупированных территориях выше, чем в самой России. Например, так было в части Запорожской и Херсонской областей. Там количество избирателей оказалось больше, чем в среднем по всей России. В аннексированном Крыму такая же ситуация.

То есть они показали, что все якобы так радовались, что побежали голосовать за Путина. А в Чечне Рамзан Кадыров "нарисовал" явку почти 98%, то есть там мертвые вставали, люди выходили из комы, выбрасывали костыли и бежали на избирательные участки голосовать за Путина,

– отметил политтехнолог.

Такого абсурда мир уже давно не видел. Но сейчас надо внимательно следить за тем, кто поздравит российского диктатора с переизбранием. Поэтому задача Украины – поставить вопрос о признании Путина президентом, особенно стоит обратить внимание на "голосование" на оккупированных территориях. Когда кто-то приветствует главу Кремля с переизбранием, то тем самым признает их российскими.

Надо проводить информационную работу, чтобы о Путине везде писали, как и об Александре Лукашенко – с приставкой "незаконно избранный президент". Это прежде всего станет серьезным ударом по самолюбию российского диктатора.

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