Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що під час псевдовиборів росіяни провели черговий трюк. Він стосується кількості людей, які прийшли на дільниці.

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Що не так з явкою на виборах

Російська влада чомусь вирішила зробити результати явки на окупованих територіях вищими, ніж в самій Росії. Наприклад, так було в частині Запорізької та Херсонської областей. Там кількість виборців виявилася більшою, ніж в середньому по всій Росії. В анексованому Криму така сама ситуація.

Тобто вони показали, що всі нібито так раділи, що побігли голосувати за Путіна. А в Чечні Рамзан Кадиров "намалював" явку майже 98%, тобто там мертві вставали, люди виходили з коми, викидали милиці й бігли на виборчі дільниці голосувати за Путіна,

– зауважив політтехнолог.

Такого абсурду світ вже давно не бачив. Але зараз треба уважно стежити за тим, хто привітає російського диктатора з переобранням. Тому завдання України – порушити питання про визнання Путіна президентом, особливо варто звернути увагу на "голосування" на окупованих територіях. Коли хтось вітає очільника Кремля з переобранням, то тим самим визнає їх російськими.

Треба проводити інформаційну роботу, щоб про Путіна всюди писали, як і про Александра Лукашенка – з приставкою "незаконно обраний президент". Це насамперед стане серйозним ударом по самолюбству російського диктатора.

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