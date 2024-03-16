В шаге от Третьей мировой и ядерной войны: могут ли это быть последние перевыборы Путина

В России продолжаются так называемые выборы президента. Еще до их начала мир дал понять Владимиру Путину, что не признает результаты "голосования", ведь в стране-агрессоре нет честных выборов.

Об этом 24 Каналу сказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она оценила перспективы диктатора на следующие 6 лет правления.

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"Не представляю еще 6 лет с Путиным"

Глава Кремля всячески пытается делать вид стабильности и спокойствия, но сейчас еще 6 лет власти Путина не видно. Романова не исключает, что перевыборы диктатора в 2024 году могут стать для него последними.

Я вообще не представляю ближайшие 6 лет с Путиным. Если раньше была тьма, что якобы диктатор будет у власти до смерти, то сейчас у него нет перспектив,

– сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Диктаторский режим Путина с 2018 до 2024 года совершил много страшных преступлений. Дальше идти таким темпом невозможно, ведь в шаге Третья мировая война и ядерный взрыв.

Я молюсь, что весь мир не признает диктатора президентом. Провести эти 6 лет с умирающим Путиным или вообще без него – лучше всего,

– отметила Романова.

Нынешние "выборы" в России войдут в историю как полностью фальсифицированные. У страны не осталось оппозиционных политиков, их путинский режим или убил, или выгнал. На так называемых избирательных участках происходит тотальный хаос.

Интересно посмотреть неужели в таком стиле пройдет инаугурация. Ведь она всегда была зловещая, торжественная. Москву зачищали и по пустым улицам ездили кортежи,

– добавила глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Отдельный "восторг" вызывают путинские избиратели, среди которых работник цементного завода с баяном, ряженые рыбаки, куклы и танцующие бабки.

Реакция мира на "выборы" в России