Кремль не понимает, что делать: к чему может привести "проект Надеждин"

В России 2024 год стартовал подготовкой к очередной легитимации Владимира Путина в должности президента страны. Внезапно картину безальтернативной кампании кремлевского руководителя оживляет малознакомый для украинцев политический персонаж – Борис Надеждин.

Российский избирком разрешил Надеждину собирать подписи на выдвижение кандидатом в президенты России на выборах, которые пройдут в марте 2024 года. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу о функции и судьбе Надеждина на предстоящих выборах.

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Кто такой Надеждин

Борис Надеждин – российский либеральный политик. Он долгое время работал с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко, который курирует оккупированные территории Украины и внутреннюю политику в России. Следовательно, кандидатура Надеждина на 100% согласована с Кремлем. – это исторический факт.

Пик его карьеры – депутат Госдумы от "Союза правых сил" в 2000 – 2003 годах. В 1997 году – В 1998 году Надеждин был советником первого вице-премьера Бориса Немцова. Это, как говорят, жирный плюс. Но одновременно – помощник главы правительства Сергея Кириенко. Также в 2012 году он хотел стать доверенным лицом Путина, однако не удалось.

Политик уверяет, что хочет остановить российско-украинскую войну, поскольку "ни одна из заявленных целей "СВО" не выполнена и вряд ли осуществима без огромного ущерба экономике и непоправимому удару по демографии России". Однако, как известно, он не собирается возвращать Украине оккупированные территории.

Какова его функция

Появление альтернативы Путину, пусть даже призрачной, привела к ажиотажу. В крупных российских городах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, выстраиваются длинные очереди, чтобы подписаться за выдвижение Надеждина в президенты.

Его также поддержали российские "оппозиционеры" – лидер "Открытой России" Михаил Ходорковский, а также соратники Алексея Навального. Теперь известно, что за Надеждина отдали голос более 150 тысяч россиян. Путинский режим такого не ожидал и теперь не знает, что делать.

В Кремле ждали, что Надеждин, у которого такая себе репутация, наберет условно 5%, но оставят ему 1%. Затем заявят, что только 1% в России против войны в Украине. Для этого и придумали "проект Надеждин",

– сказал Яковенко.

Что его ждет

По словам российского оппозиционного журналиста, Борис Надеждин – осторожный, лояльный и компромиссный. Он может начать говорить вещи, не согласованные с администрацией Кремля.

Ранее Надеждин в эфире российского телевидения уже заявлял, что "если вас не устраивает война – меняйте президента". В то же время иногда делал такие заявления, о которых стыдно упоминать.

Учитывая это, я думаю, Кириенко уже сожалеет, что "родил" Надеждина, и, вероятнее всего, захочет "родить" его обратно. Вероятный вариант развития событий таков, что Надеждина снимут с "пробега". Если нет, то будут терпеть. В конечном итоге он наберет 20%, а насчитают 2%. С этим у нас просто. Во многих регионах России электронное голосование, а там можно "нарисовать" от 0 до 100%,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

В России уже не допустили к политической гонке предыдущую "антивоенную" кандидатку – журналистку Катерину Дунцову.

В исторической России не было ни разу выборов, в результате которых менялось руководство. Очевидно, что в 2024 году ситуация не улучшится. Для многих россиян – это выбор не власти, а свой личный. Очереди на морозе, чтобы проголосовать за Надеждина, как санкционированные митинги. Дубинками не бьют, не разгоняют, можно несколько часов стоять и говорить – это форма протеста, но не больше.

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