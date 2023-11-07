Путин дал сигнал элитам: какой будет президентская кампания в России

Владимир Путин принял решение баллотироваться на президентских выборах, которые должны пройти в марте 2024 года. Несмотря на то, что главу Кремля поддерживает лишь 20% россиян, у него есть планы остаться у власти до 2030 года.

Кандидат политических наук Иван Преображенский сказал 24 Каналу, что 20% в любом обществе всегда поддерживают действующую власть, не зависимо от того, кто эту власть представляет.

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Результат уже известен

Важно понимать, если действующего президента России поддерживают 20% россиян, это значит, что Путина лично не поддерживает никто.

Однако известно, каков будет результат у этих так называемых выборов. Приблизительно 80% будет явка избирателей при этом более 80% избирателей отдадут свои голоса Путину.

Также каждый губернатор будет пытаться отчитаться, что в его регионе Путина "любят" гораздо больше людей, чем в других. И соответственно проголосуют за него в таких регионах как Чечня 97 - 99%. Поэтому общее количество поддерживающих Путина будет более 80%", – подчеркнул кандидат политических наук.

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Предвыборная кампания будет скучной

Эту предвыборную кампанию Путину не с чем проводить, ведь он сам не собирается говорить о серьезных темах, поскольку недопустимо, чтобы россияне о чем-то задумались. Поэтому предвыборная кампания Путина будет максимально короткой и скучной.

Сейчас российские власти осуществляют "подогрев настроений" населения. А СМИ, в том числе и западные, они используют для того, чтобы поддерживать любопытство, когда Путин выдвинет свою кандидатуру на выборах? Какие лозунги он выдвинет? Будто бы это что-то изменит,

– отметил Преображенский.

Единственные, с кем Путин серьезно разговаривает, это российский правящий класс. И к нему он время от времени обращается. Относительно этого класса предвыборная кампания Путина началась с ракеты, предположительно сбившей самолет с Евгением Пригожиным на борту.

Так Путин, по мнению Преображенского, дал сигнал и продемонстрировал элитам, что будет с теми, кто выступит против его переизбрания на пост президента.

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