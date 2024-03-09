Москва готовится к концерту в честь "избрания" Путина президентом: кто будет выступать

Оппозиционные российские СМИ раскрыли планы Кремля по проведению масштабного концерта на Красной площади 18 марта. Официально он якобы приурочен к аннексии Крыма. Однако на самом деле Москва будет отмечать "победу" Путина на так называемых выборах.

По информации журналистов, в Москве уже формируют VIP-фанзону для участников мероприятия, что должно стать грандиозным действом на честь Владимира Путина. Участникам концерта, которые в основном будут студентами, обещают подарки и выходной.

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"Выборы" Путина и концерт

Известно, что для входа на мероприятие нужно будет пройти проверку Федеральной службой охраны, что указывает на возможное присутствие самого Путина. После намеков о поствыборном характере концерта, организаторы быстро изменили формулировку, заменив "Путина" на "президента".

Руководитель московского студенческого волонтерского центра Анастасия Борисова создала отдельный чат для VIP-фанзона концерта, который состоится 18 марта на Красной площади. Официально мероприятие посвящено аннексии Крыма,

– пишут СМИ.

На сцене планируют выступления известных исполнителей, среди которых:

группа "Любэ";

Григорий Лепс;

Стас Михайлов;

певица Валерия;

вероятно, SHAMAN.

Контекст

Мероприятия, которые устраивает Москва в честь "победы" Владимира Путина, вызывают не только сомнения в их демократичности, но и свидетельствуют о театрализованности реальности, конструируемой Кремлем.

Псевдовыборы президента России, которые должны проходить с 15 по 17 марта, уже сейчас осуждены международным сообществом и Украиной.

Признавать их легитимность ни одна цивилизованная страна не будет, поскольку это означает параллельно признать аннексию Россией украинских территорий. Собственно, частей Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма.

Студентам, которые согласятся принять участие в мероприятии, обещают не только мерч, но и освобождение от занятий. Очевидно, кремлевский главарь хочет показать, что имеет поддержку среди молодежи.