Народу безразлично, какая власть: поддержали бы россияне Путина на честных выборах

В России 17 марта 2024 года должны пройти так называемые президентские выборы, результат которых уже известен, – Владимир Путин вероятно останется у власти. Однако если бы выборы в стране были действительно честными, их результат мог быть таким же.

Об этом 24 Каналу сказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что власть Путина является народной, потому что российский народ имеет такие же взгляды и представления, которые транслирует глава Кремля. В то же время он имеет большую поддержку россиян.

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20 лет назад был пешкой

Российский народ в течение десятилетий, по словам Асланяна, был доведен до состояния полной моральной деградации. Это была серьезная работа, однако народ сам охотно на это пошел.

У 1990-х перед россиянами стоял выбор взять судьбу в свои руки и начать строить свою жизнь, кто-то попробовал. Сейчас они все находятся либо в эмиграции, либо в тюрьмах. А остальные сказали: выпишите нам нового начальника, нам все равно, какая будет власть и какую партию слушать,

– объяснил он.

Путин не исключение, когда страна "хорошая", а он – "плохой". Это страна такая, и в ней его поддерживают, потому что полностью его понимают. Когда никудышного политика, по мнению Асланяна, сажают на престол, он из незначительного и недееспособного становится серьезным, опасным и влиятельным. Так же Путин: 20 лет назад он был пешкой, а сейчас – командир и хозяин.

Россияне завидуют Путину

По мнению главы благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, если бы в России были проведены честные выборы, то по их результатам победил бы Путин . Она отметила, что это "беда, горе и трагедия России". Вопрос в том, то ли Россия "родила Путина", то ли Путин "сделал Россию такой".

Так получилось, что он носил портфель за нужным человеком, а потом ему сказали: вот тебе страна. В пределах полномочий, полученных Путиным, Россия была полностью ограблена.

Это действительно "достижение", потому что так разорить Россию не сумел ни один император. Даже Сталин, хотя ликвидировал множество людей и тоже ограбил ее. Но завершил процесс Путин,

– отметил ведущий канала "Ходорковский Live".

Сегодня россияне в целом – за исключением тех, кто не уехал и притаился и молчит – не только откровенно поддерживают Путина, но и понимают его логику и осознают, насколько он прав.

"Единственное, чему они завидуют, что не оказались на месте Путина. На его месте они были такими же, или еще хуже ", – уверен Сергей Асланян.

Выборы президента России: коротко