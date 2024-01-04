Быстро убрали из информпространства: почему Путин испугался конкуренции Дунцовой на выборах
Весной 2024 года в России состоятся "выборы" президента. Среди кандидатов была журналистка Катерина Дунцова, которая выступала с мирной риторикой, впрочем, к участию в политической гонке ее не допустили.
Кремль боялся, что эта кандидатка обретет популярность среди населения со своими месседжами. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов, добавив, что из-за этого журналистку не зарегистрировали в ЦИК.
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Чем именно Дунцова угрожала Путину
По мнению политолога, если бы не произошла история со Светланой Тихановской, возможно, Кремль бы допустил ошибку и позволил Дунцовой участвовать в выборах. Но поскольку Путин понимает, что произошло в Беларуси, однозначно, не мог зарегистрировать кандидатку.Обратите внимание! Результаты выборов в Беларуси в 2020 году показали "убедительную" победу Александра Лукашенко. Оппозиционная кандидатка Тихановская набрала менее 10%, впрочем люди не поверили в такие цифры. Начались массовые протесты, которые стали самыми большими за годы независимости Беларуси. Силовикам удалось их остановить, тысячи человек оказались в тюрьмах, Тихановская уехала из страны.
Боясь повторения ситуации, Катерину Дунцову даже не допустили к тому, чтобы собирать подписи среди инициативной группы, что является предпосылкой для выдвижения на выборы.
Для того чтобы максимально быстро убрать ее из информационного пространства, ее устранили еще на далеком подступе к выборам. А чтобы отвлечь внимание россиян, распространили информацию о скандальной "голой вечеринке",
– заметил Аббас Галлямов.
По его словам, Кремль бросил все силы, чтобы "раскрутить" вечеринку российских звезд, соответствующие команды дали телевизионщикам. Это произошло именно в тот день, когда Дунцова заявила о создании своей партии.
Аббас Галлямов добавил, что Катеринка Дунцова уже сделала большое дело – выступила в роли мальчика из сказки Кристиана Андерсена, который не побоялся крикнуть, что король нагой.
Она открыла на это глаза людям, потому что Кремль и "большой геополитик" Путин с якобы 90% рейтингом и поддержкой народа испугался конкуренции никому неизвестной провинциальной журналистки без какого-либо политического опыта,
– подчеркнул российский политолог.
Во всем своем "величии" Путин испугался и отказал ей в регистрации, чем официально признал, что боится с ней конкурировать. Кремль продемонстрировал, что феномен "российской Тихановской" возможен, а путинская популярность – это лишь искусственная конструкция, которая не выдержит столкновения с реальной жизнью.
Путин снова идет на "выборы": что известно
- В начале декабря 2023 года российский диктатор объявил, что примет участие в выборах. Его якобы просили об этом люди, а сам Путин рассматривал разные варианты. Глава Кремля объяснил свое решение тем, что "сегодня по-другому нельзя". Новый президентский срок станет для него пятым. В целом Путин находится у власти в России более 20 лет.
- Так называемый глава России уже успел подать свои документы в ЦИК. Его лично встретила руководительница Элла Памфилова. Согласно правилам, для того, что баллотироваться, Путин должен был создать группу избирателей, которая будет его поддерживать, численностью не менее 500 человек. Участники этого собрания "единогласно" проголосовали за диктатора.
- Доверенным лицом так называемого президента стал бывший тренер Динамо Валерий Газзаев. Он поддерживал Путина еще на выборах в 2012 году. В списке доверенных людей также немало предателей Украины, в частности известный шахматист Сергей Карякин, получивший российский паспорт, а также уроженка Днепра, фигуристка Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.