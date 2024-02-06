Выполняет функцию: российский оппозиционер назвал главный недостаток Надеждина

Борис Надеждин передал в российский ЦИК 105 тысяч подписей россиян, которые поддерживают его выдвижение на президентский пост. Однако в ЦИК заявили, что 15% подписей являются бракованными, а согласно закону их может быть не более 5%.

Российский оппозиционный журналист Сергей Асланян сказал 24 Каналу, что Надеждин имеет главный недостаток: он – никто. Хотя он в политике с 1991 года, но по 2023 год он известен тем, что не сделал ничего.

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Поиграют, сколько захотят

Надеждин, как считает оппозиционный журналист, – это человек-ноль. Если сейчас кто-то обнадежился и обманулся, поверив ему, только с этого момента началась "политическая биография" этого "нуля".

Российская власть поиграет Надеждиным по своим правилам столько, сколько потребуется,

– заметил он.

Если захочет, то допустит его к выборам президента. Или же может показать, что у Владимира Путина есть "всенародная" поддержка, и Надеждину даже позволят дойти до второго тура президентских выборов. Российский народ вроде бы будет выбирать между Путиным и Надеждиным, а потом решит, что глава Кремля им дороже и проголосует за Путина. Это будет подтверждением его "легитимности".

Голосование на выборах президент в России состоится с 15 по 17 марта 2024 года.

Надеждин нужен только для того, чтобы за границей поверили, что в России есть выборы. А то, что он красиво говорит, улыбается и кивает головой, многих обманывает,

– отметил Асланян.

Он объяснил, что есть такая политтехнология, если хочешь, чтобы твой кандидат выиграл на выборах, о нем нужно заявить за полгода. Если народ будет знать его год, тогда возникнут вопросы, что он сделал. А если появился вчера, то завтра за него как за новенького проголосуют, потому что за ним якобы нет ни плохого, ни хорошего.

"Поэтому Надеждин выполняет функцию легитимизации преступления под названием "Путин вечный правитель России", – уверен Сергей Асланян.

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