Боятся реакции Запада: зарегистрируют ли Надеждина кандидатом в президенты России

В Кремле встал вопрос, допускать ли к президентским "выборам" в России Бориса Надеждина, которого называют якобы "оппозиционным". Однако Запад не признает результаты "выборов", на которых, конечно, победит Владимир Путин.

Это единственная причина, по которой Борису Надеждину могут позволить участвовать в "выборах" президента. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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"Один вопрос: допускать ли Надеждина или не допускать к выборам из-за риторики Запада о непризнании "выборов". Чтобы придать им хоть какой-то приличный характер, внести хоть какую-то интригу, возможно, Кремль сейчас думает об этом допуске или недопуске. Это единственное объяснение, почему Борис Надеждин может быть допущен", – предположил он.

"Инициатор разрешенного протеста"

Геннадий Гудков отметил, что кампания Надеждина дала возможность россиянам думать, что они якобы могут на что-то влиять. Ведь он не "оппозиционный" кандидат, ему позволили устроить этот так называемый "протест".

Надеждин прекрасно понимает, что он не оппозиционный кандидат. Он – инициатор разрешенного протеста. Народ скучает по каким-то протестам. Когда появился Борис Надеждин, который на фоне других имеет более-менее приличный вид, то народ стал в очереди,

– сказал политик.

Поэтому Кремль сейчас имеет определенные неудобства. Ведь российской власти не выгодно, чтобы за Надеждина голосовали. И хотя результаты "выборов" все равно будут поддельными, но путинская верхушка все равно думает, допускать ли такое оживление "гражданской активности" в России.

Борис Надеждин: главное