Боятся реакции Запада: зарегистрируют ли Надеждина кандидатом в президенты России
В Кремле встал вопрос, допускать ли к президентским "выборам" в России Бориса Надеждина, которого называют якобы "оппозиционным". Однако Запад не признает результаты "выборов", на которых, конечно, победит Владимир Путин.
Это единственная причина, по которой Борису Надеждину могут позволить участвовать в "выборах" президента. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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"Один вопрос: допускать ли Надеждина или не допускать к выборам из-за риторики Запада о непризнании "выборов". Чтобы придать им хоть какой-то приличный характер, внести хоть какую-то интригу, возможно, Кремль сейчас думает об этом допуске или недопуске. Это единственное объяснение, почему Борис Надеждин может быть допущен", – предположил он.
"Инициатор разрешенного протеста"
Геннадий Гудков отметил, что кампания Надеждина дала возможность россиянам думать, что они якобы могут на что-то влиять. Ведь он не "оппозиционный" кандидат, ему позволили устроить этот так называемый "протест".
Надеждин прекрасно понимает, что он не оппозиционный кандидат. Он – инициатор разрешенного протеста. Народ скучает по каким-то протестам. Когда появился Борис Надеждин, который на фоне других имеет более-менее приличный вид, то народ стал в очереди,
– сказал политик.
Поэтому Кремль сейчас имеет определенные неудобства. Ведь российской власти не выгодно, чтобы за Надеждина голосовали. И хотя результаты "выборов" все равно будут поддельными, но путинская верхушка все равно думает, допускать ли такое оживление "гражданской активности" в России.
Борис Надеждин: главное
- Бориса Надеждина называют "антивоенным" и "оппозиционным" кандидатом. Известно, что он не хочет возвращать Украине оккупированные территории. Однако уверяет, что выступает за прекращение российско-украинской войны, поскольку "ни одна из заявленных целей "СВО" не выполнена".
- Аналитики ISW отметили, что в России выдвинули "оппозиционного" политика, чтобы таким образом создать иллюзию "выбора" для своих граждан. Ему уже удалось собрать необходимые для регистрации в ЦИК 100 тысяч подписей.
- Российская оппозиционерка Ольга Курносова отметила, что Борис Надеждин стремительно набирает голоса. Сейчас он занимает второе место после Владимира Путина по поддержке россиян и может набрать примерно 10% голосов на выборах. Россияне стояли в огромных очередях, чтобы поставить свою подпись за него.
- В России отказались допустить на "выборы" президента Бориса Надеждина. Российский политик сообщил, что рабочая группа ЦИК России сообщила ему о значительной "нехватке подписей", что составляет примерно 15%. Он заявил, что будет действовать дальше, и высказался о планах собрать необходимое количество подписей. В случае отказа ЦИК зарегистрировать его кандидатуру Надеждин планирует обжаловать это решение в Верховном Суде.