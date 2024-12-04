Шок и тревожный звонок из Румынии: как TikTok влияет на выборы и станет ли угрозой для Украины

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На президентских выборах в Румынии в этом ноябре произошел "электоральный шок". Победу в первом туре одержал малоизвестный ранее кандидат Кэлин Джорджеску, пророссийский конспиролог. Залогом его первого места стал TikTok и скоординированная кампания через соцсети.

Хотя победа Джорджеску еще не окончательная, потому что в декабре будет второй тур выборов, ситуация вызвала тревогу в ЕС и Украине. Румыния даже обратилась в Еврокомиссию с просьбой расследовать роль TikTok в выборах.

24 Канал рассказывает о ситуации в Румынии, растущую роль ТикТок в выборах и почему это актуально также и для Украины.

Неожиданные результаты выборов: кто такой Кэлин Джорджеску

62-летний Джорджеску, независимый кандидат и малоизвестный доцент, ставший популярным в соцсетях, одержал неожиданную победу в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года.

Кэлин Джорджеску получил поддержку румынской диаспоры и активно использовал TikTok в своей кампании. Однако это тревожная победа – взгляды Джорджеску вызывают беспокойство из-за сочетания популизма, ультраправой идеологии и пророссийской риторики. До этого Джорджеску работал экологом, занимал должности в ООН и разрабатывал экологические программы. Несмотря на профессиональный опыт, его политические амбиции перекликаются с радикальными идеями.

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Победа Джорджеску в первом туре демонстрирует роль социальных медиа в современных избирательных кампаниях и указывает на изменение политических настроений, в частности среди диаспоры. Это может повлиять на стабильность внутренней и внешней политики Румынии, что отразится и на Украине.

В первом туре Джорджеску набрал около 23% голосов несмотря на то, что ему прогнозировали лишь 10% и шестое место. Второй тур выборов состоится 8 декабря 2024 года – на нем свои силы должна мобилизовать демократка Елена Ласкони.

Интересно! После первого тура выборов возникла противоречивая ситуация. Два кандидата, которые не прошли во второй тур – Себастьян Попеску и Кристиан Тергеш, подали обращение в Конституционный суд с требованием отменить результаты из-за подозрений в нарушениях.



Суд обязал Центральную избирательную комиссию провести пересчет голосов, а также рассматривается возможность повторного проведения первого тура, если будут выявлены серьезные нарушения.

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При чем здесь TikTok

Неожиданная победа Джорджеску в первом туре заставила действующую румынскую власть обратиться к Еврокомиссии с просьбой расследовать роль TikTok в президентских выборах. Кампания ультранационалиста в значительной степени базировалась на использовании этой соцсети, что вызвало беспокойство относительно возможных манипуляций контентом.

Румынский цифровой регулятор ANCOM заявил, что TikTok недостаточно быстро реагировал на запросы по защите избирательного процесса. Поэтому Еврокомиссия может начать официальное расследование в рамках закона о цифровых услугах (DSA).

Критики Джорджеску утверждают, что он использовал 300 фейковых аккаунтов и нелегальную рекламу для продвижения своей кампании. Хотя TikTok отрицает эти обвинения, заявляя, что платформа не показывает политическую рекламу, Румыния настаивает на необходимости проверки источников финансирования и влияния на избирателей. Этот вопрос вызывает беспокойство относительно прозрачности и справедливости цифровых платформ в политических кампаниях.

Еврокомиссия, не вмешиваясь непосредственно в выборы, планирует оценить соблюдение TikTok норм DSA. В то же время в Румынии продолжается расследование, и растет давление по временному приостановлению деятельности TikTok до завершения проверки. Соцсеть же должна предоставить необходимую информацию до 13 декабря.

В случае подтверждения противоправности кампании Джорджеску Еврокомиссия может принять меры против соцсетей, которые не выполняют требований законодательства – от штрафов до блокировки функций. TikTok отчитывается об удалении тысяч фейковых аккаунтов и активностей, но обвинения в поддержке Джорджеску остаются предметом расследований.

Камала Харрис и кокосовая пальма: что было в США

Соцсети активно использовала и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, что, однако, не помогло ей занять первое место в гонке. Харрис активно использовала TikTok для привлечения молодежи к своей политической кампании перед выборами 2024 года. Ее команда разрабатывала контент, включающий мемы, видео с юмором и интерактивные материалы, ориентированные на молодежную аудиторию. Это позволило создать образ ближе к молодым избирателям и поддерживать их интерес к ее деятельности.

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Важным аспектом этой стратегии было использование трендовых форматов и современного сленга, что помогает адаптировать политические месседжи к культуре соцсетей. В частности, Харрис сосредотачивала внимание на темах, которые резонируют с молодежью, таких как климатическая политика, равноправие и социальная справедливость.

В частности, использовалась цитата из речи Харрис на мероприятии в Белом доме в мае 2023 года:

Мы также должны четко знать потребности их родителей, бабушек и дедушек, их учителей и их общин, потому что никто из нас не живет изолированно. Все происходит в контексте. Когда-то моя мама – она порой кричала на нас, и тогда говорила: "Я не знаю, что с вами, с молодыми людьми. Думаете, вы только что просто упали с кокосовой пальмы?". Поэтому вы существуете в контексте всего, в чем живете, и того, что было до вас.

Фразы "кокосовая пальма", "вы существуете в контексте" и смех Камалы Харрис стали интернет-сенсацией, вызвав волну мемов в соцсетях. В TikTok пользователи создавали ремиксы ее высказываний с популярными песнями, добавляли эмодзи с пальмами и кокосами, а также использовали ее смех в креативных видео. Этот тренд подхватили не только обычные пользователи, но и политики, в частности демократы, которые после неудачных дебатов Джо Байдена поддерживали Харрис мемами с "кокосовой пальмой".

Популярность таких трендов усиливается вирусным контентом, например альбом Charli XCX Brat, вдохновивший пользователей TikTok на создание мемов, а хэштег #bratsummer собрал более миллиона публикаций. Дизайн альбома повлиял даже на предвыборную кампанию Харрис, которая обновила стилистику своего аккаунта, используя элементы альбома, после того как Charli поддержала ее словами "kamala IS brat".

Резонанс от поддержки Харрис достиг пика после заявления Тейлор Свифт. В сентябре она написала в Instagram, что планирует голосовать за Камалу Харрис на выборах, что способствовало дальнейшему привлечению молодой аудитории к кампании демократки.

Почему произошел электоральный шок из-за TikTok

TikTok перестал быть просто соцсетью сугубо для развлечений и за последний год превратился в мощный инструмент политического влияния в Восточной Европе. Об этом говорится в исследовании исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA совместно с Информационным центром "Междуморье" и Центром Безопасности и Развития.

24 ноября 2024 года Румыния столкнулась с политическим потрясением: в первом туре президентских выборов победил Кэлин Джорджеску, пророссийский кандидат, который набрал 22,9% голосов, хотя еще за неделю до выборов его рейтинг составлял всего 5%. Победа Джорджеску стала неожиданностью, ведь он опередил фаворитов, в частности премьер-министра Марчела Чолаку и ультраправого политика Джордже Симиона.

Джорджеску известен пророссийскими взглядами, критикой НАТО и противоречивыми высказываниями. В прошлом он восхвалял фашистских деятелей и ставил под сомнение российское вторжение в Украину. Его победа стала возможной из-за разочарования румынских избирателей во власти на фоне экономических трудностей, инфляции и высокого уровня бедности. Антизападная риторика Джорджеску нашла поддержку в социальных сетях и пророссийских медиа.

Важно! Аудитория TikTok в Румынии выросла с 175 тысяч пользователей в 2019 году до 9 миллионов в начале 2024 года.



В то же время в первом туре выборов президента проголосовали 9,28 миллиона румын. Средний пользователь проводит в TikTok 32 часа в месяц – более часа ежедневно.

Ключевую роль в его успехе сыграла кампания в TikTok, которая продвигала образ "настоящего румына" и призвала к прекращению помощи Украине, критики НАТО и уменьшению импортной зависимости. Джорджеску назвал свою победу "пробуждением" румынского народа, выразившего протест против действующей системы.

Стремительный рост поддержки кандидата – от 5% за неделю до выборов до 22.9% в день голосования – не имеет аналогов в демократической истории Румынии. Именно этот факт стал причиной особого внимания со стороны государственных органов.

Победа Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов вызвала волну реакций от румынских органов власти, которые начали расследование обстоятельств его кампании. После результатов выборов в Румынии начались протесты, где молодежь выступала против возможных изменений во внешней политике и обвиняла штаб Джорджеску в использовании ботов для продвижения его контента.

Интересно, что успех Кэлина Джорджеску на президентских выборах в значительной степени объясняется его эффективным использованием религиозного фактора. Он воспользовался рекомендациями Румынской православной церкви, которая призвала избирателей поддерживать кандидатов, соответствующих десяти критериям, в частности "вере в Бога", "продвижению традиционной семьи" и "противодействию абортам". Джорджеску позиционировал себя как кандидата, который поддерживает эти ценности, в частности подчеркивая защиту интересов румынского народа и сохранении природных ресурсов.

Однако ситуация осложнилась, когда в сети появился фейковый документ, который использовал церковные критерии в поддержку Джорджеску, что вводило в заблуждение избирателей. Несмотря на официальную нейтральность Церкви, сообщалось об агитации со стороны священников в пользу кандидата. Патриархия не смогла принять меры, поскольку санкции могли применять только местные церковные единицы.

Кампания Кэлина Джорджеску на президентских выборах 2024 года включала сложную систему манипуляций с помощью инфлюенсеров. Избиратели были привлечены через платформу FameUp, где популярные блогеры получали инструкции создавать видео об идеальном президенте без упоминания конкретных кандидатов, используя хэштеги, совпадающие с программой Джорджеску. Многие инфлюенсеры не знали, что участвуют в политической кампании.

Расследование выявило, что кампания была двухэтапной: сначала создавался "портрет идеального президента", а затем распространялись материалы, поддерживающие Джорджеску. Когда манипуляции были раскрыты, кампания заявила о своей невиновности, хотя эффект был достигнут – видео кандидата набрали 52 миллиона просмотров.

Дополнительно, использовалась система "волонтеров" в Telegram, которые получали инструкции по комментированию видео в TikTok, что усиливало кампанию.

Какие выводы для Украины

Опыт Румынии показывает, как эффективно может использоваться TikTok для политического влияния. В Украине это особенно актуально, поскольку платформа уже не раз использовалась для подрыва оборонных усилий, говорится в исследовании. В соцсетях обнаруживают координированные сети аккаунтов, распространяющих дезинформацию, например, о мобилизации. Основные нарративы включают следующие темы:

преувеличение потерь ВСУ;

распространение слухов о "несправедливости" процесса мобилизации;

создание панических настроений относительно ситуации на фронте;

манипулятивные сравнения с другими странами.

Успех таких кампаний объясняется алгоритмами TikTok, продвигающими эмоционально заряженный контент. Видео с инсайдерской информацией, популярными треками и хэштегами, как #мобилизация, объединяют зрителей, что ведет к созданию групп для координации действий, таких как в Viber или Telegram.

Учитывая румынский пример, когда за несколько месяцев малоизвестный кандидат смог достичь заметного электорального успеха, для Украины критически принять такие меры:

усилить мониторинг координированных кампаний в TikTok;

развивать медиаграмотность, особенно среди молодежной аудитории;

обучать украинских инфлюенсеров распознавать и противодействовать манипулятивным технологиям;

создать систему быстрого реагирования на дезинформационные кампании.

Анализ InfoLight.UA прогнозирует усиление нескольких тенденций в политических кампаниях:

Увеличение координированных кампаний – успех Кэлина Джорджеску в Румынии, вероятно, приведет к попыткам использования подобных стратегий в других странах, особенно где есть пророссийская аудитория.

– успех Кэлина Джорджеску в Румынии, вероятно, приведет к попыткам использования подобных стратегий в других странах, особенно где есть пророссийская аудитория. Развитие новых форматов дезинформации с использованием искусственного интеллекта, включая создание "органического" контента и автоматизацию взаимодействия с пользователями.

с использованием искусственного интеллекта, включая создание "органического" контента и автоматизацию взаимодействия с пользователями. Влияние на молодежную аудиторию через создание не политического, а развлекательного контента, что не выглядит как агитация.

через создание не политического, а развлекательного контента, что не выглядит как агитация. Формирование сетей пророссийских инфлюенсеров, которые могут быть быстро мобилизованы для проведения координированных кампаний.

Для Украины эти тенденции создают риски из-за продолжающейся войны, предстоящие выборы, активную аудиторию TikTok и деятельность пророссийских сетей.

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Ярослав Юрчишин, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, в комментарии для 24 Канала отмечал, что украинское законодательство предусматривает основания для введения санкций, в частности, в случае санкций от союзников, которые могут быть применены к физическим или юридическим лицам.

Однако он также уточнил, что сейчас вопрос о блокировании TikTok в Украине не стоит, ведь государство пока сотрудничает с администрацией TikTok для блокировки аккаунтов, связанных с российской пропагандой.