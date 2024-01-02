Год выборов: политолог сделал свой прогноз на политическую гонку в США

В ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки пройдут президентские выборы. Среди кандидатов экс-глава страны Дональд Трамп и действующий лидер Джозеф Байден.

В целом этот год станет годом выборов в мире. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, заметив, что любые прогнозы делать трудно, потому что только избиратели могут знать, кто одержит победу.

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Какими могут быть политические гонки в США

Сегодня в США ширится дискуссия о возможном снятии кандидатуры Дональда Трампа из избирательного бюллетеня. Однако даже если это произойдет, это не означает, что Джо Байден автоматически выигрывает. Победить могут другие кандидаты, и такую версию уже обсуждают.

Думаю, что выборы в Штатах – это самая большая загадка, от которой в 2024 году будет многое зависеть,

– заметил политолог.

Однако не стоит забывать, что международная помощь важна, но все же основой есть Вооруженные Силы Украины. Ведь первые месяцы войны западного оружия не было, но украинцы воевали и одерживали победы. Поэтому на первом месте – люди, а на втором – международная помощь. Именно это соединение дает мощный результат.

Могут ли Трампа не допустить до выборов

Два штата уже запретили Трампу участвовать в выборах, поэтому такая вероятность есть. Если это произойдет, это будет историческим решением, которое еще никогда не случалось. Но вместе с тем остается сценарий, что Трамп все-таки дойдет до финала выборов и победит.

"Украине уже нужно к этому готовиться, потому что это будет чрезвычайно сложный сценарий. Если поставки оружия и многих других вещей "подвиснут в воздухе" – это может быть большой проблемой", – подчеркнул Николай Давидюк.

Как к этому подготовиться

Одним из вариантов политолог назвал – пригласить Трампа в Украину. Нужен призыв к его человеческим ощущениям, сантиментам. Если он победит, то сперва не нужно делать лишних шагов.

Известно, что Владимир Зеленский приглашает многих политиков публично. В какой-то момент Трамп сам хотел визита в Украину, но потом отказался. В этих переговорах была сложная история.

Если выигрывает, тогда нужно приглашать. Причем начинать с Херсона, Запорожской АЭС все показывать и рассказывать. Также стоит приглашать не только его, но и всю семью, потому что мы знаем, что его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнир также имеют влияние,

– заметил Давидюк.

Следовательно, нужно быть готовым к тому, что положительные влияния снизятся, а негативные увеличатся. Также многие американские эксперты отмечают, что второй термин Трампа может быть более радикальным и это правда.

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