Год выборов: политолог сделал свой прогноз на политическую гонку в США
В ноябре 2024 года в Соединенных Штатах Америки пройдут президентские выборы. Среди кандидатов экс-глава страны Дональд Трамп и действующий лидер Джозеф Байден.
В целом этот год станет годом выборов в мире. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, заметив, что любые прогнозы делать трудно, потому что только избиратели могут знать, кто одержит победу.
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Какими могут быть политические гонки в США
Сегодня в США ширится дискуссия о возможном снятии кандидатуры Дональда Трампа из избирательного бюллетеня. Однако даже если это произойдет, это не означает, что Джо Байден автоматически выигрывает. Победить могут другие кандидаты, и такую версию уже обсуждают.
Думаю, что выборы в Штатах – это самая большая загадка, от которой в 2024 году будет многое зависеть,
– заметил политолог.
Однако не стоит забывать, что международная помощь важна, но все же основой есть Вооруженные Силы Украины. Ведь первые месяцы войны западного оружия не было, но украинцы воевали и одерживали победы. Поэтому на первом месте – люди, а на втором – международная помощь. Именно это соединение дает мощный результат.
Могут ли Трампа не допустить до выборов
Два штата уже запретили Трампу участвовать в выборах, поэтому такая вероятность есть. Если это произойдет, это будет историческим решением, которое еще никогда не случалось. Но вместе с тем остается сценарий, что Трамп все-таки дойдет до финала выборов и победит.
"Украине уже нужно к этому готовиться, потому что это будет чрезвычайно сложный сценарий. Если поставки оружия и многих других вещей "подвиснут в воздухе" – это может быть большой проблемой", – подчеркнул Николай Давидюк.
Как к этому подготовиться
Одним из вариантов политолог назвал – пригласить Трампа в Украину. Нужен призыв к его человеческим ощущениям, сантиментам. Если он победит, то сперва не нужно делать лишних шагов.
Известно, что Владимир Зеленский приглашает многих политиков публично. В какой-то момент Трамп сам хотел визита в Украину, но потом отказался. В этих переговорах была сложная история.
Если выигрывает, тогда нужно приглашать. Причем начинать с Херсона, Запорожской АЭС все показывать и рассказывать. Также стоит приглашать не только его, но и всю семью, потому что мы знаем, что его дочь Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнир также имеют влияние,
– заметил Давидюк.
Следовательно, нужно быть готовым к тому, что положительные влияния снизятся, а негативные увеличатся. Также многие американские эксперты отмечают, что второй термин Трампа может быть более радикальным и это правда.
Последние новости о Дональде Трампе
- В своем рождественском поздравлении 45 президент США принялся оскорблять своих конкурентов, в частности он резко высказался о Джо Байдене и специальном прокуроре Джеке Смите. Последнего назвал "сумасшедшим" и "неконтролируемым". Также Трамп упомянул об Украине. Он пожелал неназванным "головорезам внутри страны гнить в аду вместе со своей Украиной/Россией, Израилем/Ираном".
- Дональду Трампу запретили баллотироваться в двух штатах. Речь идет о штате Мэн и Колорадо. Решение объяснили причастностью Трампа к беспорядкам в Капитолии в 2021 году. Адвокаты политика уже подали апелляцию. Журналисты BBC подчеркнули, что таким решением эти штаты хотят создать дополнительное давление на Верховный суд США, чтобы он постановил, имеет ли Трамп право баллотироваться на пост президента.
- Опросы, которые провели журналисты The Wall Street Journal, свидетельствуют, что за Трампа хотят проголосовать 37% опрашиваемых. За Байдене – 31%. Остальные кандидаты набрали 8% или даже меньше. Что касается голосования только между двумя политиками, то 47% проголосовали бы за Трампа, 43% – за Байдена.