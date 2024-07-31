"Кнут и пряник": какую коммуникацию с Трампом собирается строить Евросоюз

По информации издания Financial Times, Евросоюз разрабатывает двухэтапную торговую стратегию для противодействия Дональду Трампу, если его снова выберут президентом США. Когда он был лидером Штатов, наблюдалось напряжение в отношениях между ЕС и США, в частности, относительно таможенных правил.

Это 24 Каналу отметил политолог Владимир Фесенко. По его словам, сейчас также существует определенный риск, если Трамп победит на президентских выборах США, поэтому европейцы готовятся.

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"Кнут и пряник" касается отношений Евросоюза и США. Проблема есть. Думаю, в случае победы Трампа они еще до того, как он станет президентом, начнут через его уполномоченные лица договариваться, чтобы не допустить новых торговых войн. Не получится – тогда будет кнут со стороны ЕС. Они к этому готовятся. Так и надо делать, особенно в случае таких политиков, как Трамп", – подчеркнул он.

Обратите внимание! В материале говорится, что Трамп объявил план ввести универсальный сбор на импорт в 10%, что в несколько раз превышает нынешний уровень. Это может повысить расходы для потребителей в США. В Брюсселе прогнозируют, что это может сократить экспорт ЕС примерно на 150 миллиардов евро в год. Поэтому в Евросоюзе предлагают ответить на ход Трампа методом "кнута и пряника".

К команде Трампа планируют обратиться после его вероятной победы, но до того, как он вступит в должность. Планируют обсудить, какие американские продукты ЕС мог бы покупать в большем количестве. Если переговоры будут неудачными и Трамп применит более высокие пошлины, отдел торговли Европейской комиссии может ввести пошлины в размере 50% или более на отдельные товары.

Как может действовать Трамп относительно Украины

Издание Politico написало, что некоторые страны-члены НАТО могут отказаться от поддержки Украины, если Трамп станет лидером США. Владимир Фесенко отметил, что к таким публикациям стоит относиться спокойно.

Кроме того, Венгрия и частично Словакия уже прекратили поддержку Киева в тех формах, которые были у большинства стран НАТО в 2022 – 2023 годах. Поэтому такая проблема существует и сейчас.

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Однако есть опасения, будет ли США в полном объеме выполнять свои обязанности по безопасности относительно Европы и Украины. Поэтому на саммите НАТО в Вашингтоне приняли решение, которые являются определенными предохранителями. В частности, есть совместное решение, что на следующий год будет финансирование в размере 40 миллиардов долларов для Украины на всякий случай, если Трамп прекратит прямую военную помощь нашего государства.

Далее логистика поставок оружия и боеприпасов, которая сейчас осуществляется в рамках платформы "Рамштайн", но через США. Сейчас ее переводят под эгиду НАТО. Европейцы таким образом хотят подстраховаться, чтобы вдруг Трамп не заблокировал поставки оружия для Украины,

– объяснил политолог.

По его мнению, это маловероятный сценарий. Трамп может в определенной степени давить на Украину, чтобы, например, инициировать переговоры с Россией. Однако вряд ли он будет действовать вопреки партнерским обязательствам США.

"Думаю, что Трамп будет действовать иначе. Он может перевести военную помощь Украине в другой формат, в условия ленд-лиза. То есть предоставление нам долгосрочного кредита. Это не безвозмездная помощь, для нас это будет сложнее, но более-менее приемлемо", – предположил Фесенко.