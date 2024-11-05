Тысячи голосов под вопросом: в Пенсильвании оспорили голоса из-за границы
В Пенсильвании обжаловали тысячи голосов, присланных избирателями из-за границы. Этот процесс может повлиять на окончательный результат выборов в ключевом штате.
В штате Пенсильвания возникли сомнения относительно более 4 тысяч голосов американцев на выборах в США 2024, которые находятся за границей, и эти бюллетени могут не учесть в итогах голосования. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ABC News.
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Какая информация известна об обжаловании голосов в Пенсильвании
Такие бюллетени поступали от двух групп избирателей – тех, кто голосовал по почте без актуализации регистрации, и граждан, проживающих за пределами США и не являющихся военнослужащими. Заявки на обжалование бюллетеней можно было подать до пятницы, 1 ноября.
Обратите внимание! Учитывая статус Пенсильвании как одного из решающих штатов на выборах, судьба этих 4300 голосов может существенно повлиять на окончательные результаты. Решение о зачислении этих бюллетеней планируют принять на слушаниях, которые должны состояться до 8 ноября.
Остается неизвестным, кто именно подавал все эти жалобы. В округе Честер, например, жалобу подала сторонница Трампа, которая заявила о своем “внепартийном” подходе.
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В округе Лайкоминг 72 жалобы поступили от юриста из группы PA Fair Elections – консервативной организации, которая неоднократно высказывала претензии относительно процедуры голосования. Сама юрист отметила, что выступала как частное лицо, а не как представитель организации.
В то же время в округе Йорк уже отклонили 354 обжалования, но обязались хранить эти бюллетени отдельно в случае возможных апелляций.
Выборы в США 2024: последние новости
- В США 5 ноября проходят выборы президента, и избирательные участки открылись в 25 штатах.
- Победа Камалы Харрис может способствовать росту акций, связанных с недвижимостью и возобновляемой энергетикой, тогда как победа Дональда Трампа может поддержать нефтяной, газовый и AI сектора.
- Результаты выборов могут задержаться из-за ожесточенной борьбы и возможных юридических обжалований, с официальным объявлением результатов Коллегией выборщиков 17 декабря 2024 года. Инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года на территории Капитолия США.