Аплодисменты и овации: как сторонники Трампа встретили новость о его вероятной победе

По прогнозам, Дональд Трамп набирает необходимые 270 голосов выборщиков, а некоторые СМИ уже объявили политика 47 президентом США. Сторонники Трампа встретили его громкими аплодисментами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Стоит отметить, что в США нет специального ведомства, которое бы объявляло результаты выборов централизованно, а каждый штат отдельно подсчитывает свои голоса.

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Трампа поздравляют с фактической победой

Несмотря на то, что подсчет голосов до сих пор продолжается, сторонники Дональда Трампа уже празднуют фактическую победу. В частности в сети показали кадры, на которых политика встречают аплодисментами в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

О победе Трампа также заявил канал Fox News, который традиционно симпатизирует республиканцам. По предварительным итогам, Трамп набирает 277 голосов выборщиков.

Трампа встречают аплодисментами во Флориде: смотрите видео

С победой на выборах Трампа также успел поздравить президент Сальвадора Наиб Букеле.

Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Пусть Бог благословляет и ведет вас,

– написал он на своей странице.

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К слову, параллельно с президентскими выборами в США также состоялось голосование за кандидатов в обе палаты Конгресса. По предварительным данным, республиканцы имеют большинство в Сенате.