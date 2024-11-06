Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН. Варто зазначити, що в США немає спеціального відомства, яке би оголошувало результати виборів централізовано, а кожен штат окремо підраховує свої голоси.

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Трампа вітають з фактичною перемогою

Попри те, що підрахунок голосів досі триває, прихильники Дональда Трампа вже святкують фактичну перемогу. Зокрема в мережі показали кадри, на яких політика зустрічають оплесками у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Про перемогу Трампа також заявив канал Fox News, який традиційно симпатизує республіканцям. За попередніми підсумками, Трамп набирає 277 голосів виборників.

Трампа зустрічають оплесками у Флориді: дивіться відео

З перемогою на виборах Трампа також встиг привітати президент Сальвадора Наїб Букеле.

Вітаємо обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Нехай Бог благословляє і веде вас,

– написав він на своїй сторінці.

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До слова, паралельно з президентськими виборами у США також відбулося голосування за кандидатів в обидві палати Конгресу. За попередніми даними, республіканц мають більшість у Сенаті.