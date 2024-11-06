Если выиграем в Пенсильвании, мы выиграем все, – Трамп

В США продолжаются выборы президента. Дональд Трамп убежден, если сможет одержать победу в штате Пенсильвания, "выиграет все".

Соответствующее заявление республиканец сделал в эфире шоу на радиостанции 1210 WPHT. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп о Пенсильвании

Вечером вторника кандидат в президенты США от Республиканской партии позвонил на радиошоу в Филадельфии. Трамп призвал избирателей оставаться в очередях для голосования. Также заявил, якобы сделает страну "более величественной, чем когда-либо прежде".

Но вы должны оставаться в очереди. И не позволяйте им тормозить вас. Вы имеете абсолютное законное право проголосовать, потому что если мы выиграем Пенсильванию, если мы выиграем старое доброе Содружество, мы выиграем все. Мы выиграем всё,

– заявил Дональд Трамп.

В то же время сказал, что "большой вопрос" заключается в том, сможет ли заручиться большей поддержкой в Филадельфии, которая была "оплотом демократов".

Добавим, что в своей соцсети Трамп уже заявил о якобы "массовых фальсификациях" в Филадельфии. Правда, в местной полиции отметили, что не знают о каких-то проблемах с голосованием, которые требовали бы их реакции, и не понимают, что именно имел в виду кандидат в президенты от Республиканской партии.

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Интерактивная карта выборов в США:

Краткая справка. Пенсильвания – один из "шатких" штатов. Там не определились с электоральными предпочтениями и регулярно меняют позицию, голосуя поочередно то за Демократов, то за Республиканцев. Интересно, что этот штат едва ли не самый важный среди "шатких", ведь принесет 19 голосов выборщиков.