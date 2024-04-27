Бьет по самым слабым позициям: как Китай может вмешиваться в выборы в США
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США видят попытки Китая вмешиваться в американские выборы. По его словам, Пекин пытается играть на разногласиях американцев.
Такое заявление госсекретаря является инструментом давления. Об этом 24 Канала рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, добавив, что так в США пытаются сдерживать Китай.
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Как может проявляться влияние Пекина
На самом деле даже сложно представить, что Китай может быть заинтересован в приходе к власти Дональда Трампа, который известен своей антикитайской политикой. Безусловно, у страны есть свой кандидат, но сейчас говорится о том, чтобы в целом расколоть демократию в мире.
Имеются огромные инструменты раскола настроений в обществе. Сейчас Китай бьет по самым слабым позициям среди граждан. Цель– даже не просто сорвать чью-то избирательную кампанию, а расколоть американское общество и "взорвать" саму демократию,
– рассказал Артур Харитонов.
Он добавил, что Китаю не импонирует ни Дональд Трамп, нет Джозеф Байден. Но вопрос того, кто именно нравится стране – конспирологический. Пока Китай хочет повлиять на демократию, что и подтверждает американская разведка.
Это делают, используя пропагандистско-хакерскую сеть, а также пользуются тем, что получили контроль над Россией, то есть еще и российской "машиной" и частично иранской,
– заметил Харитонов.
Эти страны помогают Китаю распространять пропаганду, фейки. Не надо забывать и о Северной Корее, которая работает вместе с Пекином. Существование этой общей угрозы – главная характеристика, которая оказывает влияние на весь глобальный избирательный процесс.
Выборы в США: актуальные новости
- Владимир Зеленский отметил, что вопрос выборов в США касается только американского народа. На отношения между странами голосование не повлияет, а сотрудничество Киева и Вашингтона продолжится. Что касается возможного президентства Трампа, Зеленский сказал, что надеется, что он не будет против Украины.
- В Республиканской партии также убеждены, что Дональд Трамп будет придерживаться той же позиции, что и Джо Байден. Большинство республиканцев поддерживают Украину, потому Трамп не сможет пойти против своей партии. Резкие заявления политика объяснили тем, что он хочет мотивировать Европу помогать больше.
- Западные издания опубликовали "мирный план" Трампа по Украине. Там якобы говорилось об отказе от территорий и переговорах с Россией. Но советник кандидата в президенты опроверг такую информацию, а все сообщения назвал фейковыми. По его словам, СМИ просто придумали эту новость.