21 мая этого года подходит к концу пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В Минюсте объяснили, потеряет ли он легитимность после наступления этой даты.

Владимир Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

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Создатели Конституции не верили в войну

Чиновник подчеркнул, что полномочия президента продолжаются до избрания следующего. Однако, он признал "неидеальность" Конституции.

По словам Малюськи, немало норм основного закона Украины сформулировано таким образом, что всегда можно к чему-то придраться.

Министр отметил, что создатели Конституции мало верили в возможность полномасштабной войны, а потому не уделили должного внимания соответствующим нормам.

Поэтому вокруг сроков полномочия Зеленского может возникнуть много шума и шума.

Ранее Центризбирком указал на заложенную в Конституции непрерывность осуществления власти и выполнения президентом полномочий до вступления в должность его преемника. В ЦИК отметили, что во время действия военного положения Верховный главнокомандующий является персоной неприкосновенной. Выборы же президента должны быть назначены в течение 30 дней после завершения военного положения.

Напомним, что посев сомнения относительно законности президентства Зеленского является частью российской ИПСО под названием "Майдан – 3". Об этой спецоперации уже не раз предупреждали в ГУР.

Замысел врага заключается в том, чтобы на первую половину июня расшатать ситуацию в нашем государстве, а тогда, воспользовавшись этим, нанести Украине военное поражение на востоке

Комментарий Зеленского

Владимир Зеленский неоднократно комментировал вопрос выборов в 2024 году. Глава государства указывал на то, что для проведения выборов сначала нужно изменить действующее законодательство, которое запрещает выборы во время военного положения.

Если бы даже такого запрета не существовало, провести выборы, чтобы они были легитимными и признаны миром, в условиях войны очень трудно. Во-первых, значительная часть украинских граждан находится на оккупированных территориях, а другая – за рубежом. Чтобы организовать голосование за рубежом, нужна специальная инфраструктура, которой у нас нет.