Максимальная поддержка или неопределенность: как Трамп может изменить взгляд США на войну в Украине

В Соединенных Штатах Америки 5 ноября 2024 года запланированы президентские выборы. Главным оппонентом Джо Байдена является экс-президент США Дональд Трамп. Его высказывания относительно войны в Украине часто двусмысленны, поэтому пока неизвестно, что будет ожидать нашу страну, если по результатам выборов Белый дом возглавит Трамп.

Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, если Дональд Трамп станет следующим президентом США, то это может совершенно непредсказуемо повлиять на войну в Украине. Пока неизвестно, какой будет его политика в отношении нашего государства, России или Европейского Союза.

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"При Трампе это гарантированная неопределенность и определенный процент шанса на то, что могут быть колоссальные прорывы (на фронте – 24 Канал)", – сказал он.

Какой может быть политика Трампа

Олег Саакян считает, если Трамп победит на выборах, то его политика в отношении Украины может кардинально отличаться от решений Джо Байдена. Есть вероятность, что изменится риторика относительно ударов по территории России или количества вооружения.

Будет тотальная неопределенность. Возможно, Трамп сконцентрируется на внутренней политике, что приведет к коллапсу и параличу институциональной базы США. Они (трамписты – 24 Канал) готовятся прийти к власти и реваншировать, поэтому будут менять всю государственную систему вертикали на лояльных к себе,

– отметил политолог.

Он предположил, что на посту президента США Дональд Трамп может менять чиновников и внедрять свои правила, что парализует деятельность правительства на долгое время. Из-за этого возникают серьезные риски для Украины, ведь при таких обстоятельствах наше государство не сможет рассчитывать на эффективную и последовательную поддержку Соединенных Штатов Америки.

Именно с этим связаны наибольшие риски от президентства Трампа. Его пророссийская или антироссийская позиция будет второстепенной,

– высказался Саакян.

Трамп баллотируется на пост президента США