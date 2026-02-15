Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью для РБК-Украина.
Какова возможность проведения выборов?
Федор Вениславский заявил в интервью, что по состоянию на сейчас не видит возможности проведения выборов во время военного положения. В то же время он отметил, что гипотетически такой вариант могут рассматривать в случае прекращения огня.
В референдум я также слабо верю, потому что я не вижу, кто это будет назначать, в каких полномочиях. Но, смотрите, юридически я об этом говорю вашим коллегам также, не один раз,
– сказал он.
По его словам, Конституция прямо запрещает проводить парламентские выборы во время военного положения, ведь полномочия Рады в таком случае продолжаются до избрания нового состава уже после его завершения.
"Ситуация с президентскими выборами, такого однозначного ответа нет. Есть закон о правовом режиме военного положения, который запрещает выборы во время военного положения. И президентские, и референдум. Поэтому здесь гипотетически в условиях войны прямого запрета Конституции не содержит", – объясняет нардеп.
В то же время народный депутат также отметил, что для проведения выборов необходимо прекращение огня на определенное время и гарантии безопасности без применения средств поражения с российской стороны минимум в течение нескольких месяцев.
По его мнению, даже при таких условиях выборы теоретически возможны без отмены военного положения, однако это крайне маловероятный сценарий. Впрочем, проведение выборов одновременно с референдумом, согласно закону, является запрещенным.
"С точки зрения юридической, если будет политическое согласие у всех сил парламента изменить эти нормы, то в принципе можно изменить и Избирательный кодекс, и закон о референдуме... мы это можем сделать по большим счетам", - добавил он.
Что этому предшествовало и какие сложности возможны?
Еще в конце 2025 года Дональд Трамп заявил, что в Украине настало время провести президентские выборы. Кроме того, по мнению американского президента, Владимир Зеленский имеет шансы снова победить.
Владимир Зеленский говорил, что Украина не выступает против выборов, однако они возможны только при соблюдении условий безопасности. Эту позицию наша делегация уже неоднократно озвучивала американской стороне.
К слову, ранее объясняли, что проведение выборов может быть проблематичным из-за неопределенности количества избирателей, которые остались в Украине, и тех, кто находится за рубежом или на оккупированных территориях.