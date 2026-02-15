Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью для РБК-Украина.

Какова возможность проведения выборов?

Федор Вениславский заявил в интервью, что по состоянию на сейчас не видит возможности проведения выборов во время военного положения. В то же время он отметил, что гипотетически такой вариант могут рассматривать в случае прекращения огня.

В референдум я также слабо верю, потому что я не вижу, кто это будет назначать, в каких полномочиях. Но, смотрите, юридически я об этом говорю вашим коллегам также, не один раз,

– сказал он.

По его словам, Конституция прямо запрещает проводить парламентские выборы во время военного положения, ведь полномочия Рады в таком случае продолжаются до избрания нового состава уже после его завершения.

"Ситуация с президентскими выборами, такого однозначного ответа нет. Есть закон о правовом режиме военного положения, который запрещает выборы во время военного положения. И президентские, и референдум. Поэтому здесь гипотетически в условиях войны прямого запрета Конституции не содержит", – объясняет нардеп.

В то же время народный депутат также отметил, что для проведения выборов необходимо прекращение огня на определенное время и гарантии безопасности без применения средств поражения с российской стороны минимум в течение нескольких месяцев.

По его мнению, даже при таких условиях выборы теоретически возможны без отмены военного положения, однако это крайне маловероятный сценарий. Впрочем, проведение выборов одновременно с референдумом, согласно закону, является запрещенным.

"С точки зрения юридической, если будет политическое согласие у всех сил парламента изменить эти нормы, то в принципе можно изменить и Избирательный кодекс, и закон о референдуме... мы это можем сделать по большим счетам", - добавил он.

Что этому предшествовало и какие сложности возможны?