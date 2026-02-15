Про це розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв'ю для РБК-Україна.
Яка можливість проведення виборів?
Федір Веніславський заявив в інтерв'ю, що станом на зараз не бачить можливості проведення виборів під час воєнного стану. Водночас він зазначив, що гіпотетично такий варіант можуть розглядати у разі припинення вогню.
В референдум я також слабо вірю, тому що я не бачу, хто це буде призначати, в яких повноваженнях. Але, дивіться, юридично я про це говорю вашим колегам також, не один раз,
– сказав він.
За його словами, Конституція прямо забороняє проводити парламентські вибори під час воєнного стану, адже повноваження Ради в такому разі продовжуються до обрання нового складу вже після його завершення.
"Ситуація з президентськими виборами, такої однозначної відповіді немає. Є закон про правовий режим воєнного стану, який забороняє вибори під час воєнного стану. І президентські, і референдум. Тому тут гіпотетично в умовах війни прямої заборони Конституції не містить", – пояснює нардеп.
Водночас народний депутат також зазначив, що для проведення виборів необхідне припинення вогню на певний час і гарантії безпеки без застосування засобів ураження з російського боку щонайменше протягом кількох місяців.
На його думку, навіть за таких умов вибори теоретично можливі без скасування воєнного стану, однак це вкрай малоймовірний сценарій. Утім, проведення виборів одночасно з референдумом, згідно з законом, є забороненим.
"З точки зору юридичної, якщо буде політична згода у всіх сил парламенту змінити ці норми, то в принципі можна змінити і Виборчий кодекс, і закон про референдум... ми це можемо зробити за великими рахунками", - додав він.
Що цьому передувало і які складнощі можливі?
Ще наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що в Україні настав час провести президентські вибори. Окрім того, на думку американського президента, Володимир Зеленський має шанси знову перемогти.
Володимир Зеленський казав, що Україна не виступає проти виборів, однак вони можливі лише за дотримання безпекових умов. Цю позицію наша делегація вже неодноразово озвучувала американській стороні.
До слова, раніше пояснювали, що проведення виборів може бути проблематичним через невизначеність кількості виборців, які залишилися в Україні, і тих, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях.