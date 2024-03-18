Прогноз CNN: что ждет Россию после победы Путина
Источник:CNN
По предварительным результатам Владимир Путин ожидаемо победил на президентских "выборах". Ожидается, что Путин и его генералы вынуждены начать новый этап мобилизации, чтобы обеспечить войска в условиях войны в Украине.
"Выборы" в России никогда не были связаны с демократической процедурой. Победа Путина в первом туре может предоставить ему право считать, что война с Украиной пользуется полной поддержкой россиян.
Смотрите также Людей было много: что показала акция против Путина в 12 часов дня
Что ожидает Россию
Аналитики CNN отмечают, что среди тех, кто следит за Россией, внимание сосредоточено на нескольких важных вопросах. Во-первых, если голосование на этих выборах действительно является "референдумом" по развязанной Россией войне против Украины, то предоставляет ли это диктатору свободу действий?
В этом вопросе у Путина, похоже, есть пространство для маневра. Российский президент демонстрирует уверенность в развитии событий на поле боя. А в условиях, когда Запад медлит с предоставлением помощи Украине – особенно в Конгрессе США, где, по-прежнему, задерживается принятие важнейшего пакета помощи Киеву, – результаты выборов дают ему больше риторических аргументов,
– подчеркнули в издании.
В то же время на Западе считают, что постепенное продвижение российской армии на Востоке Украины нанесло ужасные потери для оккупантов. Вероятно, Путину и российскому военному руководству придется объявить начало новой мобилизации для новых мясных штурмов.
Наиболее вероятным считают, что вскоре российский диктатор будет вынужден сделать потенциально непопулярный шаг – еще один большой призыв.
Второй вопрос, который возникает в России, касается продолжения репрессий против внутренней оппозиции, точнее, того, что от нее осталось.
"Война всегда непредсказуема. И какими бы ни были усилия Путина повернуть ситуацию в свою пользу, долгосрочные проблемы России – демографический спад, цена войны и санкций, а также присущая хрупкость единоначалия – вряд ли исчезнут до того, как Путин будет баллотироваться на шестой срок", – резюмировали в CNN.
"Выборы" в России: последние новости
- Российские чиновники сообщили, что участие на так называемых выборах президента России в 2024 году стало рекордным в новейшей истории государства-агрессора. Отмечается, что оно составило 77,44%.
- В день "выборов" люди, выступающие против путинского режима, пришли на избирательные участки одновременно – в полдень 17 марта. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал, что в России власти пытались пресечь акцию. Ширилась информация, что тех людей, которые пришли на избирательные участки в 12:00, будут преследовать по закону.
- Хакеры смогли взломать почту избирательного штаба кандидата в президента России Владислава Даванкова на временно оккупированных территориях. Там нашли немало интересной информации, в том числе и заранее подготовленные методички, как надо отвечать на вопросы на избирательных участках.