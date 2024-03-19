Политтехнолог Михаил Шейтельман в разговоре с 24 Каналом сказал, что Путин дрожит из-за главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Почему Путин боится Рахмона, как Лукашенко потроллил результаты "выборов" и что изменится в России – читайте далее в материале.

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Путин нарисовал себе 87% из-за того, что боится одного человека

За Владимира Путина на "выборах" якобы проголосовали более 87% россиян. Для чего было так важно дорисовать себе фактически плюс 12% с предыдущего раза? Это настолько неуверенность в себе?

Здесь есть несколько элементов. Во-первых, конечно, это самовнушение, самогипноз такой. Да, это работает. Смотрите, какой я крутой, как у меня много (голосов – 24 Канал) – 87%. Это все одна сторона.

Кроме того, думаю, что у них с математикой не очень. Они говорят, что у них людей в стране стало больше, правильно? Якобы "завоевали" украинцев, а значит должны стать больше. Но они не знают, что проценты иначе считаются. Откуда им знать, они же там политтехнологи ненастоящие.

Есть настоящий механизм, я его наблюдал, кстати, в таких странах. Когда ты не хочешь, а оно само. Например, ты сообщаешь вниз – во все регионы, что цель – чтобы Путин набрал 80%. И сидит начальник Иркутской области и думает, что если напишет 80%, а сосед из Забайкалья 82%, то получается он будет наихудшим. Поэтому на всякий случай пишет 88 – 89%, чтобы точно быть в таком нормальном месте. Каждый из регионов ставит большую цифру, чтобы друг с другом соревноваться. Потому что понимает, что потом с него спросят, почему так мало.

И к тебе будто стекаются большие цифры. Их приходится уменьшать, потому что у тебя уже более 100%. Такой механизм в подобных структурах действительно работает, потому что все они соревнуются в том, кто точно перевыполнит план. Вот такая история. Ничего с этим тоже нельзя поделать.

Лично я, когда выстраивал свою теорию о 86%, искал по аналогиям. То есть где он, что захочет. Я решил, что он будет готов опередить Александра Лукашенко, который якобы набрал 80%. Но не будет готовым обгонять республики Центральной Азии.

Если посмотреть на выборы в нескольких странах бывшего СССР, то, например, в Азербайджане президент Ильхам Алиев набрал более 90%. Но он выиграл войну, восстановил территориальную целостность. Поэтому подозреваю, что он мог набрать настоящие 90%. В то же время в Центральной Азии у президента Узбекистана было 87%, и я подумал, что не решится Путин набирать больше, чем президент Узбекистана. А видите, он посмел – на 0,2%. Потому что у президента Узбекистана – 87,1%, а у Путина – 87,3%. До Таджикистана не дотянул – там 90%.



Предварительные результаты "выборов" в России / РосСМИ

Кстати, Путина как раз и поздравляли эти страны, заканчивающиеся на -станы.

Да-да. Именно эти, кого я вспомнил, и поздравили, потому что, например, президент Туркменистана ночью не поздравил. Все начали сравнивать с Туркменистаном. Мол, что это за туркменские выборы. Но президент Туркменистана набрал 72% на прошлых выборах, поэтому это клевета на Туркменистан. Путин не решился переступить только Таджикистан.

Кстати, почему именно Таджикистан? Это важно. Потому что там Эмомали Рахмон. Он, во-первых, дал публичного нагоняя Путину на встрече ШОС (Шанхайская организация сотрудничества – 24 Канал), когда сказал, как плохо Россия ведет себя в отношении Таджикистана, совсем там очумела и так далее.

Во-вторых, Эмомали Рахмон – единственный советский глава республики, который сейчас по-прежнему возглавляет свою страну. Он последний такой остался в мире. И Путин, конечно же, ропщет перед ним, дрожит. Потому что это же прямо советский председатель отдела КПСС. Поэтому ему страшно, он не смеет переступить через Рахмона.

Лукашенко потроллил "победу" Путина

Лукашенко сказал, что это "потрясающий" результат. Вероятно, завидовал, что он себе 80% нарисовал, а Путин 87%.

Заметьте, Лукашенко поиздевался по-настоящему. Мне кажется, что непризнание, неприветствие со стороны европейских лидеров – это такое жалкое зрелище, когда президент Германии говорит, мол, не будет присылать открытку. Ничего себе, какая смелость. Прямо невероятная.

А Лукашенко говорит: "Потрясающе". Ему надо было добавить: "трудно поверить, какого результата вы достигли, Владимир". Это явный троллинг, абсолютное издевательство.

Как Запад реагирует на результаты "выборов"

Мы не увидели никакой решительности со стороны наших западных партнеров и демократий мира. В МИД Франции сказали, что будут называть Путина просто Путиным, а не президентом. Вы ожидали именно такой их реакции? Будут ли они дальше более решительны? Возможно, закончится не только на "не будем отправлять письмо", или нет?

Я сказал бы, что рано говорить. Просто рано говорить об этом, потому что пока эти реакции формируются. Пока была реакция Евросоюза и она очень слабая. В смысле, что они едва не признали выборы. Они прямо не сказали, мол, мы признаем выборы, но заявили, что не признают выборов на оккупированных территориях и выборы проводились без оппозиции. Это выглядит так, будто в целом они выборы признают.

Первая реакция президента Германии "не буду приветствовать" – тоже мне такое, "признаю, но приветствовать не буду". Но эта французская реакция уже звучит иначе совсем. Все-таки это уже ближе к тому, что мы не считаем его президентом. Если мы не считаем его президентом, то кто он? Значит он не официальное лицо, верно? А это максимум того, чем мы можем достичь и добиваться, чтобы не признавать его официальным лицом. Мол, это вы нам с кем предлагаете переговоры, с Путиным? А почему не с Уткиным?

Так что эта французская реакция – "первая ласточка" для меня за сегодня, где есть какой-то позитив для нас. Остальные пока действительно не были яркими и не были, скажем так, в духе того предложения, которое выдвинул Европарламент. Он проголосовал за то, чтобы рассмотреть возможность не признавать Путина президентом после "выборов" и это пока не сделано. Пока будем смотреть, но они еще, думаю, не собирались. Это же Евросоюз, он должен сделать это на каком-то уровне, хотя бы МИД.

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Они должны как-то всю эту позицию согласовать. Думаю, что пока ее нет. А дальше пойдут отдельные реакции. Мы же не слышали пока реакцию, например, Латвии. Посмотрим, еще время не пришло. Россия официально еще не объявляла, мол, результаты такие.

Кстати, официально о результатах так называемых "выборов" в России и "победу" Путина должны сообщить 21 марта.

Или просто мы голоса посчитали. Они еще не объявляли. Да, они подсчитали голоса уже 100%. А тут, видите ли, умеют. 140 миллионов жителей, а считаются за один вечер. Все 100% были темные. Но официально сказала Л.К. Памфилова, что председатель их ЦИК должен голосовать 21 числа, так выглядит.

Реакция Литвы похожа на реакцию Франции. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал, что это фальсифицированная процедура, которая больше похожа на фарс и они не будут признавать эти выборы легитимными. Это говорится о временно оккупированных территориях Украины или в целом может расшириться на Путина, как когда-то субъекта еще международной политики?

Насколько я понимаю, Франция говорит именно вообще. До этого Евросоюз говорил только об оккупированных территориях и там не понятно, что означает статус. Мы не признаем, что они были? Но они там были. Мы не признаем их результаты? Но они являются частью общих результатов. Что вы тогда не признаете?

Знаете, это такая дипломатическая формулировка ни о чем. Мол, мы очень осуждаем и придем с шариками протестовать. А вот реакция, которая была от французов, – это конкретная реакция, в духе нынешнего "макронизма". В духе "макронизма" сказать, что Путин вообще никто, частное лицо и тому подобное.



Встреча Макрона и Путина, 2022 год / Getty Images

По подсчету голосов я сегодня понял, что мы точно узнали, сколько у нас врагов. У нас 76 277 708 врагов. Раньше я думал, что 100 миллионов, а оказалось только 76. Видите? 24 миллиона куда-то делись. Но это те, кто проголосовал за Путина, это те, с кем мы воюем – 76 миллионов человек.

Разные оценки слышали. Кто-то говорит, что реально голосовали за Путина всего 10 – 15%. Вы думаете, это только такая "львиная половина" и они действительно отражают все его качества и намерения имперских амбиций?

Нет. Я не знаю, честно вам скажу, сколько на самом деле проголосовало так или сяк, сколько было вброшено бюллетеней, а сколько вообще не считали. Думаю, что никто там очень ничего не считал. Об этом сейчас говорить не буду, потому что очень много спекуляции на эту тему, но я не услышал ничего хоть как-то доказательного. Все это спекуляции. Может оказаться, что в целом 20% проголосовали за Путина. Понятия не имею, честно вам говорю.

Я с другой точки зрения смотрю. Если Элла Памфилова (глава российской ЦИК – 24 Канал) объявила, что результаты такие, а Евросоюз сказал, что мы не признаем только на оккупированной территории, то Евросоюз признает, что 76 миллионов россиян – это враги Украины, ведь они проголосовали за Путина по версии Евросоюза. Не по версии самих россиян, а по версии Евросоюза – у нас 76 миллионов врагов.

То есть любой, кто признает сегодня результаты российских выборов, объявляет, что у Украины 76 миллионов врагов. Мы не знаем. Нет, я вам не говорю, что это на самом деле так, что это реальные результаты. Конечно, вряд ли. Это не похоже на правду даже близко. Но мы не можем знать сколько там (реально проголосовали за Путина – 24 Канал).

Что изменится после переизбрания Путина

И наша разведка предупреждает, и CNN анализирует, что после псевдовыборов Путин может пойти на открытую мобилизацию. Думаете, пойдет?

Это уже вопрос больше военного взгляда. Военные говорят, что у него без этого вообще ничего не получится, что он вынужден идти на мобилизацию и тому подобное. Но это говорят военные люди. Я не могу это подтвердить, потому что говорят, что у его армии действительно большие проблемы без этой самой мобилизации.

Но будет ли он проводить ее сейчас? "Прошлый" Путин, которого мы знали, проводил мобилизацию только в крайнем случае, когда прижимало. Его прижало тогда 21 сентября 2022 года – он ее провел. А до того не прижимало – не проводил. То есть только после нашего Харьковского наступления он провел эту мобилизацию. Поэтому угадать не угадаю. Я не угадаю, какой сейчас Путин, что это за Путин, с которым мы имеем дело?

Да и вообще поверить, изменится там что-то или не изменится. Вот прошли выборы и что теперь, новая жизнь какая-то? Или все пойдет, как говорится, по плану? Я не могу понять.

На пресс-конференции Путин вспомнил об Алексее Навальном, заигрывал с российской оппозицией, говоря об акции "Полдень без Путина". Услышали ли вы что-то на этой пресс-конференции, что может повлиять на ход событий, которые нас в основном касаются?

То, что нас касается – Путин, кстати, ничего такого и не сказал, потому что вся риторика полностью дословное повторение. Там все рассказы о каких-то "санитарных зонах". Все это он говорил в обращении к федеральному собранию, в разных местах. То, что он впервые назвал фамилию Навальный вслух, – это правда, что впервые он признался, что собирался его обменивать.

Но это все разговоры в пользу бедных, потому что Навальный умер. Какая разница, что и когда он собирался и кого по имени назвал? Есть в этом определенная ирония: человек боялся назвать Навального по имени, после смерти также не называл, но как только понял, что его якобы выбрали – стал называть. Он чего боялся, что мертвый Навальный сейчас у него выборы выиграет как-то?

Так получается? Потому что в чем логика того, что вот вдруг его понесло рассказами о Навальном прямо в момент публикации результата? Понимаете, какая-то странная история.

Я тоже не понимаю. Так, а что за этим может скрываться?

Это же болезнь, которая только у него в голове. Угадать его болезнь я не способен, извините.

Мария Захарова вышла и говорит, что "Крым – наш. Все это было законно. Никому не дадим забрать". Крымский мост, говорит, еще будет стоять, несмотря на то, что у него тяжелая судьба. Хотели сделать праздник, концерт, никто не хотел идти, по 400 рублей платили, студентов принуждением и с запугиванием свозили. Они радуются "русской весне", это последняя их весна, что они радуются незаконной аннексии нашего полуострова?

Это, к сожалению, было бы слишком обнадеживающе. На меня все это российское голосование все равно произвело удручающее впечатление. Ведь у меня не было никаких надежд. Я сразу говорил – 86% (за Путина – 24 Канал) и все эти акции смысла большого не принесут и тому подобное. Я был таким большим пессимистом по этой теме. Но вокруг этих так называемых выборов раздули большие ожидания. Прессе, всем надо о чем-то говорить. Все что-то спрашивают.

Даже я смотрел такие нейтральные каналы на русском языке – европейские. Они целый день (проводили – 24 Канал) марафон по "выборам". И потом наступает у меня такое ощущение вроде "похмелья". Ты же понимаешь при этом, что вроде пьяным не был, а "похмелье" есть.

Зачем эти все марафоны были? Марафон о чем? О том, что выборов нет на самом деле? Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь давать советы, как надо оппозиционерам себя вести. Не в этом дело совсем, я больше об интересе к этому мероприятию.

С чем этот интерес связан? Люди вышли к российским посольствам, стали в очередь. А в обычные дни могли выйти, но без всей этой путинской процедуры? В чем разница – этого дня или другого? То есть этот день отличается от остальных? Это как будто выделить этот день, сказать: "В этот день совсем все по-другому". А он ничем не отличается – 17 марта от 16, от 20. Ничем для россиян, для России не отличается.

Путин как был президентом, так и остается президентом. Как он руководил всем этим, так и руководит. Как есть большинство населения фашисты, нацисты и убийцы, их союзники – так и есть. Ничего же не изменилось и не могло измениться. То есть в чем особенность этого дня? То, что этому дню придали особенности. Моя вина в том, что я вообще отвечал на эти вопросы.

О внимании к Путину

До этого было предыдущее мероприятие недавно. 29 февраля – обращение Путина к федеральному собранию России. Оно длилось два часа. Захожу на YouTube – везде можно посмотреть. Все российские оппозиционные каналы в едином порыве транслировали обращение Путина к федеральному собранию. Я вспомнил времена Советского Союза, когда Брежнев, если выступал, то по всем каналам одновременно.

Это его историческая очередная речь, которая дважды – трижды в год. И тут все оппозиционные каналы транслируют по два часа, и называется "прямая трансляция обращения Владимира Путина к федеральному собранию". Два часа слушают Путина. А он вам зачем? Что изменится от того, что он сейчас скажет? У вас на что-то расчет? Тут что-то будет такое новое, вроде, вы с ним собираетесь о чем-то договариваться или вам интересны его будущие экономические планы?



Владимир Путин / Getty Images

Я, например, канал Ксении Собчак, бывает, читаю, но она не оппозиционер. Она серьезно после этого выступления обсуждает, мол, это хорошая программа развития; неплохо, что на 18% вырастет внутренний туризм и так далее. Понятно, какая ее функция.

Но те, кто оппозиция, им зачем то, что скажет Путин? Им зачем это смотреть? То есть он для них – центр интереса и центр всего. Они вокруг него объединяются, не вокруг Навального, не вокруг кого-то. Они объединились вокруг Путина.

И меня иногда пугает, что мы тоже иногда прямо как будто объединяемся информационно вокруг Путина. Так, что он становится важным, а мир становится таким "путиноцентричным". Причем сам он особо ничего не представляет. Почему нас так все это заинтересовало страшно? Парадоксальная история, что мы все живем в определенном, как ни странно, "путиноцентричном" мире.

Так долго слушал все оппозиционные российские каналы, что пропустил, что сказал Владимир Зеленский (в своем вечернем обращении – 24 Канал). То есть то, что меня непосредственно касается, а не то что скажет Путин. Но я почему-то слушал Путина.

С одной стороны, мы не можем не обращать внимание, потому что он ведет против нас войну, и его месседжи потом еще и реализовываются. С другой стороны, мы слишком часто уделяем ему внимание в информационном пространстве. Где найти этот баланс?

Есть месседжи Путина, которые важны, безусловно, для этой войны. Но когда он проводит заведомо фиктивные мероприятия, которыми, например, является обращение к федеральному собранию. Что такое федеральное собрание? Кто там сидит? Какая еще разница, что они там услышат? Или же заведомо фиктивные так называемые выборы. То есть "мы заранее вам говорим все – сколько там будет процентов". Так что, никаких выборов там не происходит. Тогда зачем мы такое внимание (уделяем – 24 Канал)?

С Путиным связаны, в частности, и настоящие, важные для этой войны вещи. Когда Путин отдает определенную команду взорвать ГЭС или убивать людей, бомбить Мариуполь. Это реальные вещи, реальные приказы и дела. А мы и российская оппозиция уделяем внимание его "фасаду", который фальшивый. Мне кажется, очень много внимания уделяем.