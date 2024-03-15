Никогда не признаем, – Госдеп США о "выборах" России на оккупированных территориях Украины

Соединенные Штаты никогда не признают результаты так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях нашего государства. Это касается возможного "избрания" Владимира Путина президентом страны-агрессора.

Об этом во время брифинга рассказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что признают подобные российские выборы нелегитимными, передает 24 Канал.

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США не признают выборы России на оккупированных территориях

В своем заявлении Миллер решительно осудил действия России в Украине. Он подчеркнул позицию США против попыток России подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины путем фальсификации выборов на временно оккупированных украинских территориях.

Представитель Госдепа четко дал понять, что Соединенные Штаты не признают легитимность или результаты фальшивых президентских выборов, проведенных Россией на украинской земле. Он подтвердил признание Соединенными Штатами Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и Крыма как неотъемлемых частей Украины.

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Россия объявила, что предстоящие президентские "выборы" продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Такой длительный срок потенциально позволит президенту Путину продлить свое пребывание у власти как минимум до 2030 года.