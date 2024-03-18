Нам надо иметь дело с этой реальностью, – Белый дом о "переизбрании" Путина президентом России
В Белом доме высказались относительно "переизбрания" Владимира Путина на пост президента России. В администрации Байдена отметили, что сейчас стране надо иметь дело со сложившейся реальностью.
В то же время в США признают, что президентские “выборы” в России были нечестными. Об этом во время брифинга рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает 24 Канал.
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В Белом доме отреагировали на результаты "выборов" в России
Салливан, комментируя выборы в России, отметил, что финальный результат и "победа" на них Путина не были непредсказуемым. Ведь Путин закрыл политическую сферу в России и посадил политических оппонентов.
Некоторые из них трагически погибли, и здесь нет полностью справедливости в этих выборах. И результат был предсказуем,
– заявил советник Байдена.
Кроме того, он заявил, что реальность такова, что Путин – это президент России. Поэтому США должны иметь дело с этой реальностью.
"На протяжении всей войны в Украине, в течение других агрессий, которые осуществляла Россия, потягом других шагов, угрожавшие национальной безопасности США как от президента, так и от всей страны. И мы продолжим иметь дело с этой реальностью", – отметил Салливан.
Представитель Белого дома также отметил, что "переизбрание" Путина президентом России не отрицает факт, что эти выборы не были точно честными.
Германия не будет называть Путина президентом России
- Представительница немецкого правительства Кристиане Хоффман отметила, что после "переизбрания" Путина президентом России в стране не будут называть его должности. В частности, для любого описания будут использовать только фамилию российского диктатора.
- Хоффман также отметила, что "так называемые выборы в России" не были "ни свободными, ни справедливыми". Она подчеркнула, что результат был понятен и это не были демократические выборы.
- Представитель МИД Германии Себастьян Фишер отметил, что министерство уже некоторое время используют просто фамилию Путин, когда говорят о российском диктаторе. В стране также осудили проведение так называемых выборов на временно оккупированных украинских территориях.
- В то же время ряд мировых лидеров поздравил Путина с "победой" на выборах. В основном это были страны Средней Азии, а также Китай, КНДР и Азербайджан.