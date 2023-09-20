Путин всем надоел, – экс-сотрудник КГБ объяснил перспективы выборов в России
В России провели опрос по наиболее приемлемым и неприемлемым характеристикам у будущего президента России. Большинство жителей страны-агрессорки не хотят президента старше 70 лет.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что в этом году Путину стукнет уже 71 год. И большинство россиян буквально устали от диктатора.
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По его мнению, реальная поддержка Путина в России составляет около 30%. В лучшем случае это будут 40%, если учесть маленькие республики.
В Санкт-Петербурге, думаю, где-то 10-15%, а в Москве – 20-25%. Огромная цифра людей, которые не хотят видеть старика в должности главы государства. Думаю, что люди устали от Путина. Он всем надоел,
– подчеркнул Жирнов.
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Российские элиты устали от Путина
Как подчеркнул Жирнов, Путин буквально всех разочаровал. Возможно, все-таки придет время, когда российские элиты поймут, что лучшим выходом будет отдать диктатора в Гаагу. Тем более что "бункерного" не любят разные группы.
Националисты не любят, потому что он слишком слаб. Широкие массы – потому что у них жизнь нищих. А либералы – из-за того, что он устроил войну – и у них накрылась красивая жизнь, которая была,
– рассказал Жирнов.
Ситуация в России: коротко
- Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что Россия хочет мобилизовать еще 450 тысяч человек. Это свидетельствует о мощном масштабе потерь среди личного состава.
- По состоянию на 20 сентября украинские военные уничтожили 273 980 оккупантов. А за прошедшие сутки, 19 сентября, удалось ликвидировать еще 520 захватчиков.
- Также Россия потеряла 4635 танков, 8868 боевых бронированных машин, 6096 артиллерийских систем, 779 РСЗО и т.д.