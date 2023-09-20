Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що цього року Путіну стукне вже 71 рік. І більшість росіян буквально втомилися від диктатора.
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На його думку, реальна підтримка Путіна в Росії – близько 30%. У найкращому випадку це будуть 40%, якщо взяти до уваги маленькі республіки.
В Санкт-Петербурзі, думаю, десь 10-15%, а в Москві – 20-25%. Величезна цифра людей, які не хочуть бачити старого на посаді глави держави. Думаю, що люди втомилися від Путіна. Він усім набрид,
– наголосив Жирнов.
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Російські еліти втомилися від Путіна
Як наголосив Жирнов, Путін буквально усіх розчарував. Можливо, все ж таки настане час, коли російські еліти зрозуміють, що найкращим виходом буде віддати диктатора в Гаагу. Тим паче що "бункерного" не люблять різні групи.
Націоналісти не люблять, бо він занадто слабкий. Широкі маси – бо у них життя жебраків. А ліберали – через те, що він влаштував війну – і в них накрилося красиве життя, яке було,
– розповів Жирнов.
Ситуація в Росії: коротко
- Керівник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що Росія хоче мобілізувати ще 450 тисяч людей. Це свідчить про потужний масштаб втрат серед особового складу.
- Станом на 20 вересня українські військові знищили 273 980 окупантів. А за минулу добу, 19 вересня, вдалося ліквідувати ще 520 загарбників.
- Також Росія втратила 4635 танків, 8868 бойових броньованих машин, 6096 артилерійських систем, 779 РСЗВ тощо.