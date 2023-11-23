Несмотря на значительную поддержку россиян Путин волнуется за результаты выборов в 2024 году, – ISW

Уже в марте 2024 года в стране-агрессоре пройдут президентские выборы. Хотя 82 процента населения поддерживают Путина, он все равно боится проиграть.

В Институте изучения войны привели доказательства обеспокоенности Кремля из-за результатов предстоящих выборов.

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Хотят усилить цензуру

В России уже заранее начали готовить "план Б" на случай, если что-то пойдет не так – и количество недовольных политикой нынешнего главы страны вырастет. Там готовят почву, чтобы скормить своим людям "басню" о вмешательстве в выборы "иноагентов" или внешних спецслужб.

Так, глава центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 21 ноября заявила, что отдельные российские граждане, выехавшие из страны, а также остающиеся здесь, предприняли попытки дискредитировать предстоящие выборы.

По мнению аналитиков Института изучения войны, это заявление говорит о том, что правительство планирует усилить цензуру под предлогом борьбы с "внутренними вредителями".

15 ноября Путин также подчеркнул, что, мол, руководство страны будет делать все, чтобы подавить вмешательство в выборы изнутри и извне.

Какой соцгруппы Путин опасается больше всего

Чтобы заглушить голоса недовольных, власти пытаются их подкупить. Так, Кремль поручил российским региональным органам власти прекратить протесты родственников мобилизованных, заплатив им. В частности, "приложить все усилия", чтобы обеспечить выплаты родственникам мобилизованных и рассмотреть жалобы призывников относительно плохого отношения к ним.

В Кремле считают родственников мобилизованных социальной группой, которая может составлять одну из самых больших угроз для начала еще не анонсированной президентской кампании Путина.

Еще одна причина обеспокоенности Кремля заключается в нехватке поддержки Путина со стороны российских ветеранов, которые имеют ультранационалистические взгляды и выступают за активизацию военных действий в Украине. Они настаивают на полной мобилизации и усилении наступательных операций в противовес замораживанию фронта.

Аналитики Института изучения войны называют обеспокоенность Кремля из-за поддержки Путина странной. Ведь Левада-Центр, независимая российская организация опроса, выяснила, что по состоянию на октябрь 2023 года 82 процента россиян одобряют работу Путина.

Эксперты предполагают, что возможно Кремль хочет, чтобы Путин получил еще больше голосов и стремится успокоить отдельные группы общества, которые громко выражают недовольство действиями нынешнего президента.

В России упал уровень доверия к военным

В 2023 году количество доверяющих своей армии россиян уменьшилось. Хотя не на много. В феврале 2022 года 80 процентов населения страны-агрессорки выразило доверие вооруженным силам. Летом 2023 года это сделало всего 75.

Незначительное снижение доверия к войску в ISW объясняют влиянием российских военных блоггеров, часто критикующих военное руководство страны.