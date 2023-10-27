Болезненная вещь для него: почему Путин играет в фикцию выборов

Владимиру Путину абсолютно наплевать на легитимность выборов в России. Но ему важно, чтобы тамошнее население признавало его и поддерживало.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что выборы в России всегда подделывались и никогда не проходили по международным стандартам. Что говорить сейчас, когда Путину просто "обнулили" его прошлые сроки.

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Следующие президентские сроки Путина будут нелегитимными. Похожая ситуация также у Александра Лукашенко из Белоруссии.

Для Путина это болезненная вещь. Ему не важна процедура выборов, а важен сам факт… В СССР так же было. Люди ходили, бросали бумажки. И получалось 98,9% за коммунистов. Путин тоже в это играет. Ему важна легитимизация. Ему нужно показать, что его избрал народ,

– отметил Жирнов.

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Пригожин сильно ударил по репутации Путина

Как отметил Жирнов, попытка переворота от Пригожина существенно ударила по Путину. Во время мятежа, по идее, весь народ, поддерживающий российского президента, должен был выйти на улицы. Или, по крайней мере, миллион представителей партии "Единая Россия".

Но этого вообще не произошло. Путина никто не защищал. С тех пор он не является легитимным президентом России.

Потому посадили Гиркина. Он тоже подверг сомнению существование Путина как легитимного президента. Потому убили Пригожина. Он показал, что Путин является импотентным президентом,

– подчеркнул Жирнов.

Выборы в России: коротко