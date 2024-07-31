Хватит ли Байдену смелости развязать руки Киеву и чего ждать от Трампа

До президентских выборов в США осталось чуть больше, чем 3 месяца. Джо Байден вышел из избирательной гонки и теперь не имеет ограничений, которые повлияли бы на его рейтинг. Действующий президент США хочет достойно завершить свою каденцию.

И означает ли это, что Байдену хватит смелости развязать руки Киеву и снять ограничения по ударам вглубь России – специально для 24 Канала разбирались эксперты. Больше о том, каким будет конец каденции действующего президента США и чего ожидать в случае победы на выборах Дональда Трампа – читайте далее в материале.

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Каким будет конец президентства Байдена

Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун высказал мнение, что до конца президентского срока Байден вряд ли будет действовать активнее в контексте поддержки Украины. Даже понимая, что у него уже развязаны руки и нет никаких ограничений, которые повлияли бы на его рейтинг.

По его словам, все заявления главы Белого дома о дальнейшей поддержке Украины скорее являются желанием продемонстрировать силу Соединенных Штатов и ведущую роль страны в урегулировании подобных противостояний.

Байден вряд ли будет прибегать к каким-то радикальным шагам. Более того, часть своих полномочий в контексте законопроектов, касающихся поддержки Украины, он передал в подчинение министерству финансов и других государственных институтов. Очевидно сейчас Байден хочет создать впечатление президента, который войдет в историю, как тот, что боролся в сверхсложных условиях и из-за многих факторов не мог сделать то, что хотел,

– подчеркнул Джигун.

Несмотря на это все, по убеждению политолога, действующий президент хочет достойно завершить свою политическую миссию, которая действительно была сложной и непредсказуемой.

Похожего мнения придерживается и политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что Украина безусловно будет оставаться важной темой до выборов в Соединенных Штатах, но не первоочередной. Так, в предвыборный период политики больше будут сосредоточены на внутренних вопросах США.

"Все, что может сейчас сделать Байден – дать возможность Украине получить необходимую помощь, запустить дополнительные программы, быстрее выписывать пакеты помощи, продолжить работу над сохранением двухпартийной и двухпалатной поддержки инициатив, касающихся Украины", – подчеркнул политолог.

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В то же время исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн убежден, что в ближайшее время Белый дом будет предоставлять Украине больше вооружения. Дело в том, что в администрации действующего президента понимают – несмотря на то, что у Камалы Харрис ситуация лучше, чем у Байдена, все равно Трамп на сегодня побеждает.

Они понимают, если Трамп станет президентом – помощь Украине абсолютно негарантирована. Изменит ли это все на 180 градусов? Думаю, что нет. Администрация Байдена не будет уже завтра немедленно отправлять F-16, но вероятно увидим, что они больше развяжут руки Украине и позволят больше бить по России. Возможно, дадут больше оружия,

– отметил Эпштейн.

По его мнению, за эти 6 месяцев, что Байден будет оставаться в Белом доме, США должны предоставить Украине абсолютно все из тех более 60 миллиардов, что Конгресс США выделил на помощь нашему государству.

Решится ли Байден дать разрешение бить вглубь России

Стратегия Джо Байдена заключается в том, чтобы в любой ситуации не сделать хуже – не усложнить ее. Как объяснил политолог Игорь Рейтерович такую стратегию американского лидера не стоит воспринимать как нерешительность.

Дело не в том, что Байден нерешительный, он просто выбрал такую стратегию. Возможно, для Украины будут какие-то послабления в направлении возможности нанесения ударов по России, но это маловероятно,

– подчеркнул Рейтерович.

Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин считает, что президент Байден не хочет делать ту же ошибку, что Барак Обама, который думал, что американцы выберут президентом Хиллари Клинтон, а не Трампа. Поэтому действующий глава США не хочет упустить возможность, время и шанс, в частности, если Камале Харрис не удастся победить на выборах.

"Думаю, Джо Байден будет вести себя активно до конца своей каденции. Он "цементирует" то, как будет смотреть на него история, учится на ошибках предшественников и делает выводы. Но как он и сказал – "не надо бомбить Кремль и Москву", поэтому я вижу это как "красную линию" Байдена, мол, нельзя бить по Москве", – сказал американский депутат.

Эпштейн и Рашкин о действиях Байдена до конца каденции: смотрите видео

Что будет с помощью, если Трамп станет президентом

Накануне выборов в США кандидат в президенты Дональд Трамп сделал немало громких заявлений, в частности обещал якобы завершить войну в Украине за 24 часа. Впрочем, политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун объяснил, что предвыборная риторика значительно отличается от действий президента, который видит перед собой данные разведки и вероятную угрозу и для США в случае победы России.

Сейчас можно говорить много, чтобы консолидировать ресурс и мобилизовать своего избирателя, но придя в Белый дом, думаю, что позиция Трампа будет отличаться от нынешней,

– отметил политолог.

По его мнению, человек, который отвечает за судьбу не менее 330 миллионов жителей планеты Земля, не может прибегать к шагам, угрожающим их безопасности.

В то же время для Украины важно сделать так, чтобы в понимании Трампа победа Украины была выгодной для него. Политолог убежден, что это вполне реально сделать, однако к такому непростому политику как Трамп надо искать оригинальные подходы.

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Зато руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает экс-президента США Трампа непоследовательным политиком, ведь он часто говорит вещи, противоречащие друг другу. Так, Трамп – это о внутреннем американском вопросе, а не системной геополитике.

Ранее он заявлял, что Европа выстроила себе безопасность за счет Соединенных Штатов, и что все должны платить. Клочок предположил, что именно вопрос денег может стать "красной линией" США, если Трамп зайдет в Белый дом.

Нарисовать "красную линию" по политике Трампа в целом можно только одну – США будут делать все небесплатно, Штаты будут исходить из позиции – решайте свои вопросы сами, мы не будем вмешиваться. Это действительно угрожающе,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

В случае же победы Трампа на выборах, вероятнее всего, по мнению Клочка, он будет пытаться заставить Украину отказаться от территорий или уступить российским амбициям.

Клочок предположил, что может стать "красной линией" Трампа: смотрите видео

Вопрос выделения средств отметил и экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он пояснил, когда парламент США голосует за выделение средств Украине, то говорится о предоставлении полномочий президенту на распоряжение бюджетом в этом направлении. Затем выходит Джо Байден и объявляет пакеты помощи.

В этом и заключается главная опасность – полномочия президенту предоставили, но если он или вице-президент не захотят этого делать, то денег Украина не получит. Ведь все, за что голосует Сенат, – только полномочия, а не прямая передача средств.

В такой ситуации для нас чрезвычайно чувствительно все, что происходит с американцами,

– подытожил экономист.

В общении с Трампом важную роль могут сыграть посредники, которым доверяют обе стороны и которые осведомлены о том, что происходит в нашей стране. При таких условиях диалог строить легче и эта модель может принести успех нашей стране.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил, что ими могут стать Борис Джонсон, Курт Волкер, президент Аргентины Хавьер Милей и даже дочь Трампа – Иванка, которая с начала полномасштабного вторжения России в своих соцсетях поддерживала Украину.

"Важно, чтобы соглашение по безопасности Украины с США работало, чтобы Трамп, если станет президентом, поставил ответственными за работу на украинском векторе людей, которые осведомлены в этом вопросе. Чем больше будет роль Бориса Джонсона и Курта Волкера, тем будет лучше для Украины касательно отношений с Трампом", – подчеркнул Ус.

Действительно ли Трамп – друг Путина

В 2016 году в России уже возлагали большие надежды на приход к власти Трампа, но на практике все оказалось совсем по-другому. Как заметил политолог Владимир Фесенко, отношения между государствами только ухудшились при каденции Трампа.

Так, экс-президент США хотел договориться с Путиным, но российский диктатор не пошел на уступки. Именно поэтому Трамп сделал ряд жестов против России, чтобы нажать на нее. Например, предоставление Украине Javelin или санкции против "Северных потоков".

Это был жест Путину – не хотите договариваться, буду помогать Украине. Не все так просто с Трампом. В России точно надеются, что с Трампом им будет легче, что он с ними договорится. Думаю, реальность может оказаться другой,

– заметил Фесенко.

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал, что формально в России считают кандидатуру Трампа более выгодной, поскольку предполагают, что он собирается уменьшать помощь Украине. Впрочем, никому неизвестно, какой будет политика США, если Трамп станет президентом.

"На самом же деле Трампа понять трудно, поэтому его кандидатура может быть даже хуже для России", – подчеркнул Жирнов.

Кроме того, политолог Тарас Загородний считает, что если Трамп возглавит США, то может снять все ограничения на американский нефтегазовый сектор, которые наложил Джо Байден, из-за чего Соединенные Штаты фактически поддерживают закупку нефти и газа в России и в Иране.

Это приведет к тому, что у россиян возникнут проблемы с ее сбытом. Так же Трамп будет "рвать" китайскую экономику, и, как следствие, финансовая база России и Китая будет уменьшаться.

"Думаю, что существенно в отношениях между США и Украиной ничего не изменится, в частности по военной помощи. Впрочем, экономическая база России и Китая, которая позволяет им вести войну, будет подтачиваться", – предположил политолог.

По его словам, в России очень переживают относительно возможного президентства Трампа, потому что в его политике могут быть такие действия, которые им очень не понравятся.