Могут быть проблемы: как будет действовать Трамп в случае победы на выборах

Кандидата в президенты США Дональда Трампа неоднократно подозревали в благосклонном отношении к России. Его даже называли другом Путина, но тут есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что Трампа достаточно сложно понять. При его каденции действительно удалось приостановить строительство "Северного потока-2". Но зависимость Европы от российского газа в то время только росла.

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Какие могут быть угрозы от Трампа

Как отметил Клочок, Трамп часто бросается различными одиозными заявлениями. Но можно в принципе спрогнозировать, в каком направлении тот будет двигаться, если победит на выборах в США.

И Дональд Трамп, и кандидат от демократов Камала Харрис будут делать свои шаги сквозь призму интересов Соединенных Штатов. Они не всегда, к сожалению, совпадают именно с нашими интересами.

Мы осуждаем Обаму за то, что тот не отреагировал на аннексию Крыма. Но и Трамп не сделал ничего, чтобы мы его вернули. Он мог бы дать оружие. Но этого не было сделано. Мы несколько преувеличиваем фигуру одних или преуменьшаем значение других, когда речь идет о приверженности к кому-то из кандидатов,

– сказал Клочок.

В контексте войны в Украине Трамп заинтересован, чтобы она закончилась. Но, к сожалению, тут могут быть проблемы относительно того, какой путь он выберет.

Россия является врагом для Трампа. Но он видит решение войны по-другому. Хочет все примирить и остановить. Каким образом; как все произойдет и какой ценой – ему безразлично. Так он отстаивает интересы США. Он понимает, что в определенный момент может не хватить ресурсов на Восточноазиатский регион. Но что Трамп говорит перед выборами и как все будет дальше – может быть по-разному,

– сказал Клочок.