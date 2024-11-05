Медведев "спойлернул": кого в Кремле мечтают увидеть на посту президента США

Медведев в своем очередном посте охарактеризовал кандидата в президенты США Камалу Харрис "глупой, неопытной и управляемой другими". Хотя недавно глава Кремля Путин наоборот заявил, что якобы поддерживает Харрис, потому что та, по его словам, заразительно смеется.

Кого же на самом деле Кремль хотел бы видеть в кресле нового президента Соединенных Штатов? Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпшейн в эфире 24 Канала высказал мнение, что Россия, как и Китай, предпочли бы, чтобы на выборах в США победил Дональд Трамп и объяснил почему.

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Россия хотела вмешаться в выборы США

Уриэль считает, что победа Трампа на президентских выборах для Путина была бы довольно важна. Он напомнил, что американская разведка доказывает, что Россия пыталась вмешаться в выборы США.

По его словам, в соцсетях уже было несколько российских видео, где показано, что якобы с выборами происходит что-то не то и демократы пытаются воровать голоса.

"Это те вещи, которые усиливают аргументы Трампа, который заявил, что если он не выиграет, это будет означать, что выборы эти кто-то украл. Мы видим, что этот месседж продвигается из России подобными видео. К сожалению, большинство американцев этого не знает и не чувствует, большинство республиканцев тоже", – заметил Уриэль.

Кремлю нужен мировой хаос

Относительно того, что говорит Медведев и Путин на тему выборов в США, по мнению Уриэля, стоит относиться равнодушно, но надо понимать, что именно эти двое пытаются сделать. Он уверен, что они стараются влиять на американский народ.

Возможно, им все равно, кто победит, но я все-таки думаю, что им хотелось бы выигрыша Трампа, потому что их цель заключается в том, чтобы в США и мире был хаос, а это открывает возможности для России,

– подчеркнул эксперт.

По мнению Уриэля, Китай, как и в целом диктаторы, предпочитают Трампа, потому что их не интересует свободный мир, главное – продвигать свою собственную силу, власть, деньги.

"Китай хотел бы видеть именно Трампа, потому что тот неэффективен, он не эксперт во внешней политике, а те люди, которых он будет нанимать, тоже не эксперты. Когда он был первый раз президентом, вокруг него были довольно успешные и умные специалисты, в частности бывшие генералы, которые старались его лимитировать. Затем Трамп один за другим всех их уволил", – рассказал Уриэль.

Эксперт добавил, что все они теперь предостерегают, что Трамп угрожает свободному миру, что он не будет готов поддерживать НАТО и отдельные страны Альянса в случае угрозы для них. Он, со слов Уриэля, на все смотрит как руководитель мафии. Если ему не будут платить деньги за защиту, то он не будет людей (их страну) защищать.

Он так говорил о Тайване. Поэтому Китай заинтересован, чтобы в Белом доме сидел Трамп, тогда можно будет манипулировать, дать его бизнесу несколько миллиардов долларов и сравнительно дешево купить поддержку от США. Аналогично можно думать и о России. Единственная страна, где я такого сценария не вижу – Иран,

– подытожил Уриэль.

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Основные кандидаты: Дональд Трамп (представляет Республиканскую партию) и Камала Харрис (представляет Демократическую партию). Избирательные участки в США откроются в 5:00 – 7:00 и будут работать до 18:00 – 20:00 в разных штатах и в разных часовых поясах. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов.