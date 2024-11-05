Кого ж насправді Кремль хотів би бачити у кріслі нового президента Сполучених Штатів? Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епшейн в етері 24 Каналу висловив думку, що Росія, як і Китай, воліли б, аби на виборах у США переміг Дональд Трамп і пояснив чому.

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Росія хотіла втрутитися у вибори США

Уріель вважає, що перемога Трампа на президентських виборах для Путіна була б доволі важлива. Він нагадав, що американська розвідка доводить, що Росія намагалася втрутитися у вибори США.

З його слів, в соцмережах вже було декілька російських відео, де показано, що начебто з виборами відбувається щось не те і демократи намагаються красти голоси.

"Це ті речі, які підсилюють аргументи Трампа, який заявив, що якщо він не виграє, це буде означати, що вибори ці хтось вкрав. Ми бачимо, що цей меседж просувається з Росії подібними відео. На жаль, більшість американців цього не знає і не відчуває, більшість республіканців теж", – зауважив Уріель.

Кремлю потрібен світовий хаос

Стосовно того, що говорить Мєдвєдєв і Путін на тему виборів у США, на думку Уріеля, варто ставитися байдуже, але треба розуміти, що саме ці двоє намагаються зробити. Він впевнений, що вони стараються впливати на американський народ.

Можливо, їм все одно, хто переможе, але я все-таки думаю, що їм хотілося б виграшу Трампа, бо їхня ціль полягає в тому, щоб у США та світі був хаос, а це відкриває можливості для Росії,

– наголосив експерт.

На думку Уріеля, Китай, як і в цілому диктатори, віддають перевагу Трампу, тому що їх не цікавить вільний світ, головне – просувати свою власну силу, владу, гроші.

"Китай хотів би бачити саме Трампа, бо той неефективний, він не експерт у зовнішній політиці, а ті люди, яких він буде наймати, теж не експерти. Коли він був перший раз президентом, довкола нього були доволі успішні й розумні фахівці, зокрема колишні генерали, які старались його лімітувати. Потім Трамп один за одним всіх їх звільнив", – розповів Уріель.

Експерт додав, що всі вони тепер застерігають, що Трамп загрожує світовій свободі, що він не буде готовий підтримувати НАТО та окремі країни Альянсу в разі загрози для них. Він, зі слів Уріеля, на все дивиться як керівник мафії. Якщо йому не платитимуть гроші за захист, то він не буде людей (їх країну) захищати.

Він так говорив про Тайвань. Тому Китай зацікавлений, щоб в Білому домі сидів Трамп, тоді можна буде маніпулювати, дати його бізнесу декілька мільярдів доларів і порівняно дешево купити підтримку від США. Аналогічно можна думати й про Росію. Єдина країна, де я такого сценарію не бачу – Іран,

– підсумував Уріель.

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Основні кандидати: Дональд Трамп (представляє Республіканську партію) і Камала Гарріс (представляє Демократичну партію). Виборчі дільниці у США відкриються о 5:00 – 7:00 й працюватимуть до 18:00 – 20:00 у різних штатах та в різних часових поясах. Після закриття виборчих дільниць почнеться підрахунок голосів.