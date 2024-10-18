Он смущается перед Путиным: что будет с Украиной, если Трамп победит на выборах

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неоднократно отмечался неоднозначными заявлениями относительно Украины. У него довольно специфические отношения с Путиным.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, заметив, что Трамп имеет определенную симпатию к Владимиру Путину, Си Цзиньпину и даже к Ким Чен Ыну. Ему нравится, что они могут делать все что угодно – и не получают за это наказания. Возможно, он хочет быть таким же.

Смотрите также За 3 недели до выборов: как и почему Трамп перехватил инициативу у Харрис и что показывают опросы

Что будет в случае победы Трампа

Как считает Романюк, Трамп с определенной симпатией относится к Путину. Он не критиковал российского диктатора на протяжении своей недавней политической деятельности.

За восемь лет своей политической деятельности он и кривого слова против Путина не сказал. Он смущается перед Путиным. Он может быть зависимым от России. Что-то там точно есть. Уже было много информации об их разговорах; о передаче тестов на Covid-19 во время пандемии,

– сказал Романюк.

Обратите внимание! Трамп неоднократно говорил, что быстро закончит войну в Украине, если станет президентом. Однако пока так и нет деталей, как он хочет это сделать. Президент Владимир Зеленский говорил, что Трамп обещал поддержать Украину в войне в случае победы на выборах.

По его мнению, Украине может быть чрезвычайно сложно в случае победы Трампа. Он вполне может отменить военную помощь от США и заставить наше государство пойти на невыгодные "мирные переговоры".

Если Трамп победит, то Украина станет жертвой трампизма и путинизма, которые сольются в общем экстазе. Они будут принуждать Украину к капитуляции. Надо будет искать помощь в Европе. Стоит также работать и с Южной Кореей,

– отметил Романюк.

Политолог Тарас Загородний считает, что победа Трампа не будет угрожающей для Украины. Наше государство работает и с демократами, и с республиканцами. Поэтому есть надежда, что серьезных проблем не будет.