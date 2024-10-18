Про це 24 Каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк, зауваживши, що Трамп має певну симпатію до Владіміра Путіна, Сі Цзіньпіна і навіть до Кім Чен Ина. Йому подобається, що вони можуть робити усе що завгодно – і не отримують за це покарання. Можливо, він хоче бути таким самим.

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Що буде в разі перемоги Трампа

Як вважає Романюк, Трамп з певною симпатією ставиться до Путіна. Він не критикував російського диктатора упродовж своєї нещодавньої політичної діяльності.

За вісім років своєї політичної діяльності він і кривого слова проти Путіна не сказав. Він ніяковіє перед Путіним. Він може бути залежним від Росії. Щось там точно є. Вже було багато інформації про їхні розмови; про передачі тестів на Covid-19 під час пандемії,

– сказав Романюк.

Зверніть увагу! Трамп неодноразово говорив, що швидко закінчить війну в Україні, якщо стане президентом. Однак поки так і немає деталей, як він хоче це зробити. Президент Володимир Зеленський говорив, що Трамп обіцяв підтримати Україну у війні в разі перемоги на виборах.

На його думку, Україні може бути надзвичайно складно в разі перемоги Трампа. Він цілком може скасувати військову допомогу від США та змусити нашу державу піти на невигідні "мирні переговори".

Якщо Трамп переможе, то Україна стане жертвою трампізму і путінізму, які зіллються в спільному екстазі. Вони примушуватимуть Україну до капітуляції. Треба буде шукати допомогу у Європі. Варто також працювати і з Південною Кореєю,

– зауважив Романюк.

Політолог Тарас Загородній вважає, що перемога Трампа не буде загрозливою для України. Наша держава працює і з демократами, і з республіканцями. Тому є сподівання, що серйозних проблем не буде.