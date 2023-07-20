Трамп как Путин, – депутат из США оценил шансы экс-президента остаться на свободе

Бывший президент США Дональд Трамп, желающий вернуться в Белый дом, в последнее время делает много неоднозначных заявлений. Сначала он обещает завершить войну через 24 часа, а затем просит Европу возместить военную помощь, которую Америка передает Украине.

Это 24 Каналу прокомментировал общественный и политический деятель из США депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, сейчас Трамп стал явным проявлением популиста, потому что предлагает слишком упрощенные решения.

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"Трампа слушают только свои, ведь остальные знают, что он не только лжет как Путин, но и регулярно меняет свою точку зрения. Прислушаться к нему – себя не уважать", – сказал политический деятель из США.

Являются ли странные заявления Трампа частью избирательной кампании: смотрите видео

Опасно для Украины

Возможные сценарии завершения войны предложены скандальным экс-президентом США показывают, что он человек, имеющий вражеские намерения, или человек, который ничего не знает. В случае с Трампом может быть и одно, и другое. Все это очень опасно для национальной безопасности Украины.

Трамп имеет минимальные шансы остаться на свободе, а любые его заявления по поводу политики не рассматриваются никем серьезно. Вероятно, его избирательная кампания будет вообще проводиться из суда,

– отметил Рашкин.

В Соединенных Штатах сейчас очень большое разъединение между двумя партиями. Республиканцы, поддерживающие Трампа, делают такие странные заявления, что демократы используют их для рекламной кампании.

"Трамп потерял какие-либо остатки авторитета. Его ничего не интересует, кроме спасения собственной кожи", – добавил политический деятель из США.

Возмутительные заявления Трампа