Все видят его намерение: почему Европа очень боится переизбрания Трампа

В 2024 году в США пройдут президентские выборы. За главное кресло страны поборется и Дональд Трамп, который известен своими резкими высказываниями о НАТО, мигрантах и войне в Украине. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард уже заявила, что переизбрание Трампа будет угрожать всей Европе.

Запад действительно боится возможного возвращения этого политика к власти. Такое мнение 24 Каналу выразил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс, добавив, что в течение первого срока президентства Трамп продемонстрировал желание разрушить все существующие мировые институции.

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Чем грозит переизбрание Трампа

Бывший глава США хочет разрушить все Альянсы и союзы. Он даже заявлял, что у страны должна выйти из НАТО. Когда-то решение Трампа не позволило Америке войти в Транстихоокеанскую зону свободной торговли, поэтому сейчас она выстраивается без США.

Он практически поставил точку в историю Всемирной торговой организации и лишь победа Джо Байдена спасла эту структуру, но не полностью. Проблема модернизации до сих пор есть. Желание Трампа разрушать все, что создавалось десятилетиями, действительно пугает многих в Европе,

– сказал Иван Усс.

Нельзя не упомянуть высказывания политика о том, что США не должны помогать Европе, если кто-то на нее нападет. Безусловно, он намекал на войну России против Украины. Фактически Трамп говорит, что мир, построенный после завершения Второй мировой войны, его не устраивает. Потому он хочет из него выйти.

Уже возникают вопросы, как в будущем коллективное Запад сможет общаться с Трампом. Существует закон, согласно которому президент единолично не может вывести страну из НАТО. Если предположить, что группа Трампа получит большинство в двух палатах парламента, то он легко может принять новое решение, которое выгодно для него.

Так он сможет изменять законы, как сам захочет, собственно в этом риск. Но все видят намерение Трампа это сделать и это очень важно,

– подчеркнул Иван Усс.

Скандальные заявления Дональда Трампа