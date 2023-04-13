Хочет улучшить отношения с Путиным: переизбрание Трампа может повлиять на политику США

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп находится в разгаре скандального судебного процесса. Впрочем, это не помешает ему баллотироваться на новый срок.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, прошедшая каденция Трампа хорошо продемонстрировала его зависимость от Владимира Путина.

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Вероятность победы невелика

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до победы. Впрочем, на предстоящих выборах может быть новый лидер с собственным видением помощи Украине.

Каждая администрация (президента – 24 Канал) уникальна своим подходом к делам. Администрация Байдена отличалась от Администрации Обамы, хотя оба, казалось бы, демократы. Тем более Байден был вице-президентом за время Обамы. У республиканцев тоже есть разные политики и разные варианты того, как они будут рассматривать внешнюю политику,

– рассказал Юрий Рашкин.

Поддержка Дональда Трампа сейчас растет, но не из-за привлечения новых избирателей, а из-за того, что все меньше людей поддерживают губернатора Флориды Рона Десантиса. Впрочем, это все же повлияет на шансы Трампа победить. По словам американского политика, это гарантированно дает ему номинацию от Республиканской партии в первом туре.

В таком случае, во втором туре выборов Трампу придется противостоять демократам.

"Если это будет Байден, то наверняка Дональд Трамп проиграет. Хоть и сейчас эта вероятность 50/50, но все же считают, что если смотреть по штатам, то Байден должен быть переизбран", – заявил Рашкин.

Часто так случается, что если во втором туре встречаются два кандидата, которые до этого уже были, то предпочтение отдают тому, кто уже выигрывал.

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Трамп – пропутинский кандидат

Если Дональд Трамп оказаться в Белом доме, это может быть угрозой для национальной безопасности Украины. Неизвестно сколько украинских агентов Трамп мог сдать Кремлю, когда он приглашал Сергея Лаврова на встречу и разглашал ему секретную информацию.

Это человек (Трамп – 24 Канал), выполнявший повестку Путина и делавший все, что ему было необходимо в течение четырех лет. Речь идет и о выходе из Сирии, и о сдаче Афганистана Талибану. Нашкодил всем, кому только можно за исключением Владимира Путина,

– подчеркнул политик.

По его словам, до сих пор есть американцы, которые слепо верят Трампу и не готовы принимать новую информацию о нем. Несмотря на то, многие люди теперь понимают, что Дональд Трамп – это человек, который пренебрегает законом и согласен на все, что угодно, если это будет ему выгодно.

Необходимо заметить, что после избрания Трампа в 2016 году он ввел единственное изменение в политике республиканцев, которая касалась Украины.

"Во всем остальном Трамп – это аполитичный человек, который настроен на то, чтобы уладить отношения с Путиным. Если для этого ему придется сдать Украину – то он это уже пытался сделать, говоря с Зеленским", – заметил Рашкин.

Дональда Трампа может несколько замедлить прокуратура, хотя он может подаваться на пост президента даже из тюрьмы. Но это тяжелый "груз" для республиканцев, поскольку согласно опросу населения без Трампа у них низкий уровень поддержки.

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